Липину интересно Школьникам нужно сократить каникулы? Сравниваем Латвию и Англию

Школьники в Латвии действительно отдыхают практически больше всех в Европе.

Летние каникулы длятся 13 недель - все лето с 1 июня по 31 августа. Добавив еще четыре недели (две зимой и по одной весной и осенью), получаем 17 недель отдыха в год.

Единственная страна, где ученики чувствуют себя более свободно - Мальта. 14 недель летнего отдыха (с июля по конец сентября) и еще четыре в течение года (две на Пасху и две на Рождество).

Так в чем же главная претензия желающих сократить летний отдых детей? Или это простое желание "сделать как в Европе".

Будем объективны, действительно, множество вещей указывает на негативное влияние продолжительных летних каникул на учеников.

Дети больше времени проводят у экранов, ведут сидячий образ жизни, разумеется, не повторяют школьный материал. То есть с точки зрения продуктивности лето, действительно, оказывает не самое благоприятное воздействие на учеников.

Давайте сравним Латвию и Великобританию, ведь именно к английской системе ближе всего предложенный Куртуковым проект. Да и в своем посте он отсылает именно к Туманному Альбиону. Так что попытаемся понять, действительно ли все дело в коротких школьных каникулах?