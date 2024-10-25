Недавно информационное пространство Латвии "взорвала" инициатива на Manabalss.lv о сокращении школьных летних каникул. Большинство пользователей соцсетей в штыки восприняли идею "сделать как в Европе". Но факт остается фактом - в Латвии самые длинные школьные каникулы. Нужно ли что-то менять? И как работают школы в других странах? Разбираемся вместе.
Липину интересно ⟩ Школьникам нужно сократить каникулы? Сравниваем Латвию и Англию
Школьники в Латвии действительно отдыхают практически больше всех в Европе.
Летние каникулы длятся 13 недель - все лето с 1 июня по 31 августа. Добавив еще четыре недели (две зимой и по одной весной и осенью), получаем 17 недель отдыха в год.
Единственная страна, где ученики чувствуют себя более свободно - Мальта. 14 недель летнего отдыха (с июля по конец сентября) и еще четыре в течение года (две на Пасху и две на Рождество).
Так в чем же главная претензия желающих сократить летний отдых детей? Или это простое желание "сделать как в Европе".
Будем объективны, действительно, множество вещей указывает на негативное влияние продолжительных летних каникул на учеников.
Дети больше времени проводят у экранов, ведут сидячий образ жизни, разумеется, не повторяют школьный материал. То есть с точки зрения продуктивности лето, действительно, оказывает не самое благоприятное воздействие на учеников.