Россия готовится эвакуировать жителей из Херсона

Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, российские власти, также должны помочь людям с организацией выезда из региона.

"Мы хотели бы попросить вас организовать этот процесс. Мы, жители Херсона, конечно знаем, что Россия своих не бросает и что Россия всегда предложит помощь", - сказал руководитель оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Жителей Херсона переселят в Ростов, Краснодар и Ставрополь, а также в Крым, захваченный Россией в 2014 году.

Вооруженные силы Украины сообщают об успехах на Южном фронте и освобождении территорий от российских войск. По информации, предоставленной украинским правительством, в прошлом месяце в Херсонской области было освобождено 75 населенных пунктов.

Прогресс наблюдается и на востоке страны. Сообщается, что в Харьковской области заняты 502 населенных пункта, в Донецкой области - 43, в Луганской - семь.

В четверг, 13 октября, министерство обороны Великобритании сообщило, что "российские оккупационные власти, скорее всего, отдали приказ о подготовке к частичной эвакуации мирных жителей из Херсона".

"Вероятно, они прогнозируют бои, которые могут дойти до самого Херсона", - говорится в сообщении.

Херсонская область - одна из четырех областей Украины, которая была аннексирована Россией в начале октября.