Фото ⟩ Центр - Зиепниеккалнс: открыта новая велодорожка в Риге

Строительство велосипедной дорожки было начато прошлой осенью. В рамках проекта была построена велосипедная дорожка, отделенная от пешеходного и автомобильного движения, улучшена организация движения и высажено около 400 новых саженцев цветущих кустарников. Общая длина велосипедной дорожки составляет менее шести километров.

"В сфере дорожной инфраструктуры Риги активно продолжается строительный сезон. Несмотря на значительное удорожание строительства, вызванное войной в Украине, нам удалось успешно завершить и достроить еще один важный для рижан инфраструктурный объект, который обеспечит жителей ближайших микрорайонов качественным велотранспортным сообщением", - сказал заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис.

Галерея: Новая велодорожка

Отмечая текущие работы и предстоящие планы в сфере дорожной инфраструктуры, Кирсис отмечает, что Ригу ждут масштабные изменения, которые дадут возможность автомобильному транспорту объезжать центр города, улучшат микромобильность и наладят связь городского общественного транспорта с пассажирскими поездами и другими видами транспорта.

"Новая велосипедная дорожка соединит центр и один из крупнейших районов Риги - Зиепниеккалнс, предоставив жителям возможность быстро и удобно добираться до таких мест, как Академический центр Латвийского университета, Национальной библиотеки или набережной на велосипеде", - поясняет председатель комитета по делам сообщения и транспорта Олаф Пулкс.