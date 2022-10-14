Пиленс: продолжим переговоры о формировании коалиции

Он отметил, что состоится повторная встреча "Нового Единства" и ОС, а также представители партий проведут встречи по конкретным темам.

Также на следующей неделе может состояться еще одна встреча ОС с представителями Национального объединения, сообщил Пиленс.

Как сообщалось, после неформальных переговоров с лидерами "Прогрессивных" в четверг Пиленс вновь заявил,

что, по мнению ОС, коалицию должны формировать три партии - "Новое Единство", ОС и Нацобъединение.

Во время встречи с политиками "Прогрессивных" Каспаром Бришкенсом и Мартиньшем Коссовичем Пиленс обсуждал возможности конструктивной работы в 14-м Сейме - возможность поддержки ряда идей "Прогрессивных", если эта партия останется в оппозиции.

Как сообщалось, на этой неделе партии продолжали переговоры о формировании новой коалиции, инициативу которых взял на себя нынешний премьер-министр, представитель победившего на выборах "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, однако они не увенчались конкретными договоренностями. "Новое Единство" по-прежнему выступает за широкую коалицию с участием "Прогрессивных", а Нацобъединение и ОС считают, что коалицию должны сформировать три партии.