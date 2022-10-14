Студенческий союз недоволен законом об обязательной военной службе

6 августа 2022 года на заседании совета ЛСС единогласно была принята резолюция, согласно которой Латвия должна укреплять возможности для защиты своего суверенитета. Это означает, что ЛСС концептуально не возражает против введения Службы национальной обороны.

ЛСС указывает, что хотят укрепить понимание о защите государства и с этой целью нужно добавить в учебные курсы дополнительные материалы. В случае угрозы государству, эти студенты смогут участвовать в защите.

В письме студенческого союза говорится, что закон имеет ряд недостатков в отношении специальной военной подготовки студентов вузов - потому, что только студенты вузов, которые обучаются 4 года смогут претендовать на специальную военную подготовку, поэтому обучающиеся по 3-летним программам обучения, лишаются допуска к военной подготовке студентов вузов.

Студенты, обучающиеся на дневном отделении, не будут в полной мере мотивированы к изучению углубленной военной подготовки, приобретение навыков которой потребует времени.

В плане специальной воинской подготовки студентов вузов подчеркивается, что лица, прошедшие специальную военную подготовку студентов вузов, должны отслужить до 50 дней ежегодно. То есть, курсанты могут проходить службу только в период летних каникул. Но психическое и физическое здоровье студентов окажется под угрозой, если каникулы будут сокращены.

Наконец, по видам службы упоминается, что за военнослужащего также будут производиться взносы на социальное страхование в порядке, и планируется обеспечить сохранение за призывником работу, если призывник уже успел приступить к работе, но в законе о СГО это не уточнено, поэтому не понятно по каким признакам будут сортировать людей.

Студенческий союз призывает заменить внедрение обязательной службы курсами военной подготовки, включенными в учебный процесс, а также в начале каждого учебного года проводить пересмотр приоритетов, которые включаются в учебный.