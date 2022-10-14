Кинокритика Антона Долина и семь журналистов объявили "иноагентами"

"Минюст, видимо, взял привычку объявлять людей "иноагентами" в день рождения. Если не получилось день в день, то хоть сразу после. Вот и я вхожу в свои 33 с новым статусом. Принимаю поздравления!" - прокомментировала включение в реестр Ярмыш.

Пополнение реестров

В прошлую пятницу, 7 октября, минюст впервые пополнил сразу три реестра "иноагентов" (всего их четыре) - и сейчас повторил этот опыт. В список физлиц-"иноагентов" тогда были включены три человека, в том числе популярный рэпер Оксимирон. СМИ-"иноагентами" также были признаны три человека, включая писателя Дмитрия Глуховского.

Также впервые за последние четыре месяца пополнился реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента" - минюст внес туда "Ресурсный центр ЛГБТ" из Екатеринбурга.

За день до этого минюст также пополнил реестр физлиц-"иноагентов", внеся в него сторонников движения "Весна" Богдана Литвина и Тимофея Мартыненко. 11 октября Росфинмониторинг внес движение в реестр террористов и экстремистов, хотя решения суда о признании "Весны" экстремистской организацией еще нет.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон "о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Он вступит в силу 1 декабря 2022 года.

Четыре действующих реестра "иноагентов" будут объединены в один, а для включения в него минюсту необязательно будет устанавливать факт иностранного финансирования - "агентом" можно будет признавать того, кто, с точки зрения российских властей, попал под "иностранное влияние".

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