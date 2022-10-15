В субботу на Тейке и в Пурвциемсе можно бесплатно сдать опасные бытовые отходы

Сегодня опасные бытовые отходы можно сдать с 10 до 14 часов у входа С торгового центра Domina Shopping, по улице Иерикю, 3, и с 15 до 19 часов у торгового центра "Минск" на улице Ницгалес, 2.

В пунктах приема можно сдать масла, отходы масляных фильтров, лака и краски, ртутные отходы, люминесцентные лампочки, органические растворители, неиспользованные медицинские препараты, химикаты, использованные батарейки, использованные картриджи принтеров и копировальных аппаратов.

В свою очередь нельзя сдать будет, например, электротовары и шифер.

Рижская дума совместно с предприятием All Recycling проводит акцию до 22 октября в 11 районах Риги. На следующих выходных, во время окончания акции, отходы можно будет повторно сдать в Вецмилгрависе и Дрейлини.

При помощи специального микроавтобуса собранные в рамках акции опасные бытовые отходы будут доставлены в центр переработки вредных товаров All Recycling, где они будут утилизированы.