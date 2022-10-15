Сергей Светлаков высказался об Иване Урганте: "Нам нужны такие люди как он"

"С Ваней мы периодически видимся - ездим друг к другу в гости, ведь он мой друг, всегда им был и, уверен, будет. И да, на мой взгляд, весь хейт, направленный на него, - это жуткая несправедливость нашего острого времени. Очень надеюсь, что мы это пройдем, головы остынут и придет понимание, насколько нам нужны такие люди как он - способные воспитать новое поколение профессионалов, готовых менять медиа-среду к лучшему", - заявил он.