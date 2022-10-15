На угольной шахте в Турции произошел взрыв метана: погибли 40 человек

Изначально AFP сообщило о 28 погибших, однако затем число жертв выросло.

Взрыв произошел на шахте Амасра в провинции Бартын на побережье Черного моря.

В момент взрыва на шахте работали 110 человек. 49 из них находились в самых глубоких частях шахты на глубине от 300 до 350 метров, где риск выше всего.

Местные СМИ сообщили, что взрыв произошел примерно в 300 метрах под землей, его точная причина устанавливается.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в субботу посетить место событий, чтобы скоординировать спасательные работы. Он сообщил в Twitter, что начато расследование этого инцидента.

Большую часть предварительной информации о застрявших на шахте предоставили шахтеры, которым удалось достичь поверхности относительно нетронутыми.

Взрыв произошел незадолго до заката, спасательные работы осложняла темнота.

Губернатор провинции рассказал, что команде из более 70 спасателей удалось достичь места на глубине 250 метров.

На шахтах в Турции часто происходят несчастные случаи из-за слабых правил безопасности.

В 2014 году в результате взрыва, произошедшего на угольной шахте в округе Сома провинции Маниса, погиб 301 человек.