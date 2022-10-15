Илон Маск: Россия "пытается убить" систему Starlink в Украине

Маск, отвечая на вопросы в Twitter, написал, что "есть большая разница между связью в мирное время и связью на фронте".

Он отметил, что все другие средства связи в районе боевых действий в Украине были уничтожены, пишет "Медуза".

"Starlink - единственная система связи, все еще работающая на фронте, все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink.

Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Но даже в этом случае Starlink все еще может умереть", - заявил Маск.

Напомним, пятницу, 14 октября, компания SpaceX, которой управляет Илон Маск, заявила министерству обороны США, что затраты на финансирование спутниковой сети Starlink для Украины стали слишком большими. Компания попросила Пентагон взять расходы на себя.

"Мы не в состоянии в дальнейшем поставлять терминалы в Украину или финансировать работу уже поставленных терминалов в течение неопределенного периода времени", - заявили в компании.

После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявления Маска:

"Давайте откровенно. Нравится это кому-то или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на собственные стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу. Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь".

Отмечается, что терминалы Starlink необходимы в условиях обстрелов коммуникационной инфраструктуры Украины. Спутниковая связь используется для координации действий подразделений, управлением дронами и корректировки артиллерийского огня.