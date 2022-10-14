"Украина найдет решение": Киев о заявлении Маска не платить за Starlink

Советник руководителя офиса президента Зеленского высказался в своем Twitter аккаунте.

"Давайте откровенно. Нравится это кому-то или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на собственные стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу. Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь".

Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але @elonmusk допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. 🇺🇦 знайде рішення, аби #Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 14, 2022

В пятницу, 14 октября, компания SpaceX, которой управляет Илон Маск, заявила министерству обороны США, что затраты на финансирование спутниковой сети Starlink для Украины стали слишком большими. Компания попросила Пентагон взять расходы на себя.

"Мы не в состоянии в дальнейшем поставлять терминалы в Украину или финансировать работу уже поставленных терминалов в течение неопределенного периода времени", - заявили в компании.

Отмечается, что терминалы Starlink необходимы в условиях обстрелов коммуникационной инфраструктуры Украины. Спутниковая связь используется для координации действий подразделений, управлением дронами и корректировки артиллерийского огня.