Компания SpaceX, которой управляет Илон Маск, заявила министерству обороны США, что затраты на финансирование спутниковой сети Starlink для Украины стали слишком большими. Компания попросила Пентагон взять расходы на себя. Об этом сообщает CNN.
Илон Маск отказался платить за Starlink. Обиделся на украинцев?
Американский политтехнолог и и политический эксперт Джейсон Джей Смарт отметил, что публично об этом было объявлено после того, как экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал Маску "fuck off".
"Мы просто следуем его рекомендациям", - ответил миллиардер.
We’re just following his recommendation 🤷♂️— Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022
При этом, как сообщает CNN, директор по госзакупкам SpaceX направил письмо в Пентагон еще 8 сентября. В нем он заявил, что затраты на обслуживание сети спутников для Украины приблизились к 100 миллионам долларов.
"Мы не в состоянии в дальнейшем поставлять терминалы в Украину или финансировать работу уже поставленных терминалов в течение неопределенного периода времени", - говорится в письме.
Отмечается, что терминалы Starlink необходимы в условиях обстрелов коммуникационной инфраструктуры Украины. Спутниковая связь используется для координации действий подразделений, управлением дронами и корректировки артиллерийского огня
Как сообщалось, теплые чувства Украины к Маску начали угасать в минувший понедельник, когда миллиардер выступил в Twitter со своим "мирным предложением" насчет войны в Украине.
Маск высказал мнение о необходимости проведения на оккупированных Россией территориях Украины повторных "референдумов" под контролем ООН. Маск написал, что Россия уйдет с этих территорий, "если на то будет воля народа". Маск также считал, что Крым является частью России, "как это было с 1783 года", и что полуостров стал частью Украины из-за ошибки Никиты Хрущева.
Он также предложил Украине восстановить подачу воды в Крым и получить статус нейтральной страны.
Маск также предложил провести опрос о том, должна ли воля людей, проживающих в Донбассе и Крыму, решать, являются они "частью России или частью Украины". Он также заявил, что население России в три раза превышает население Украины, поэтому победа второй в тотальной войне против России маловероятна.
Позже американский политолог и глава консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер, заявил, что Маск до скандальных твитов лично общался с Путиным, что миллиардер опроверг.
Улицы Одессы украшены плакатами нескольких мировых знаменитостей, которые поддержали Украину после начала российского вторжения. На плакатах изображены, например, актер Бенедикт Камбербэтч, принявший в своем доме украинских беженцев, и звезда "Игры престолов" Эмили Кларк, которая собирала средства для поддержки Украины.
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