Илон Маск отказался платить за Starlink. Обиделся на украинцев?

Американский политтехнолог и и политический эксперт Джейсон Джей Смарт отметил, что публично об этом было объявлено после того, как экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал Маску "fuck off".

"Мы просто следуем его рекомендациям", - ответил миллиардер.

We’re just following his recommendation 🤷‍♂️ — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

При этом, как сообщает CNN, директор по госзакупкам SpaceX направил письмо в Пентагон еще 8 сентября. В нем он заявил, что затраты на обслуживание сети спутников для Украины приблизились к 100 миллионам долларов.

"Мы не в состоянии в дальнейшем поставлять терминалы в Украину или финансировать работу уже поставленных терминалов в течение неопределенного периода времени", - говорится в письме.

Отмечается, что терминалы Starlink необходимы в условиях обстрелов коммуникационной инфраструктуры Украины. Спутниковая связь используется для координации действий подразделений, управлением дронами и корректировки артиллерийского огня

Как сообщалось, теплые чувства Украины к Маску начали угасать в минувший понедельник, когда миллиардер выступил в Twitter со своим "мирным предложением" насчет войны в Украине.