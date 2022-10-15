Студенты призывают заменить СГО курсами, включенными в учебный процесс вузов

Кроме того, союз указывает, что у студентов очных отделений, которые будут проходить военную подготовку параллельно с учебой, будет ограничено время для получения образования, что снизит их мотивацию к углубленному освоению военных навыков. Особенно LSA выделяет случаи, когда студенты получают образование по платной программе: в таком случае студентам придется оплачивать обучение, на котором они не смогут сосредоточиться полностью из-за СГО.

Студенты больше поддержали бы инициативу СГО, если бы по окончании обучения СГО им была предоставлена возможность учиться на бюджетном месте по выбранной учебной программе, а если молодой человек уже начал или закончил учебу, был погашен кредит на учебу в вузе, подчеркивает LSA.

По мнению LSA, вопросы вызывает условие о том, что проходящие СГО в вузах лица должны ежегодно отслужить до 50 дней. Союз обращает внимание на то, что студенты смогли бы пройти 50-дневную службу только во время летних каникул, поскольку в учебном году у учащихся на магистерских программах лекции проходят по выходным, а на освоение бакалаврских программ в основном отведены 40 часов в неделю, в итоге студентам останется проходить СГО только в свое свободное время, в том числе в выходные дни. И в этом случае, и если летом 50 дней будет уходить на обучение СГО, окажется под серьезной угрозой психическое и физическое здоровье студентов.

Студенты также обращают внимание на то, что у изучающих программу Земессардзе во время обучения на бакалаврской программе есть право на получение компенсации. LSA призывает распространить это условие и на освоение программы военной подготовки высших учебных заведений в рамках СГО.

Как сообщалось, Сейм концептуально поддержал законопроект о СГО и другие поправки к ряду связанных законов.