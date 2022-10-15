В ночь на четверг, 13 октября, жителей Пурвциемса разбудило горящее такси, припаркованное во дворе многоквартирного дома, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Видео ⟩ В Пурвциемсе посреди ночи сгорело такси
Один из соседей говорит, что около 4 часов ночи услышал, как под его балконом загорелась машина.
Оперативные службы прибыли на место быстро, но, не по вине пожарных, к тушению приступили с опозданием. Между многоквартирными домами проложены узкие улочки, и спецтранспорт не смог проехать сквозь непродуманно припаркованные автомобили жителей.
Многие жители микрорайона считают, что такси было подожжено преднамеренно. Полиция все еще разыскивает возможного поджигателя. Если вы владеете какой-либо информацией о том, что произошло в ночь на четверг во дворе дома по улице Илукстес, 103, обратитесь в полицию, позвонив по телефону 110.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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