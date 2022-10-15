Фото, видео ⟩ Под Белгородом горела нефтебаза. Власти обвинили ВСУ

Нефтебаза находится в поселке Разумное под Белгородом.

"У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет", - написал Гладков, добавив, что это случилось после обстрела со стороны позиций Вооруженных сил Украины.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы РФ сообщил, что на нефтебазе поврежден один из десяти резервуаров.

Позднее Гладков сообщил, что пожар удалось потушить.

В Белгородской области не раз случались взрывы и пожары, в которых власти региона обвиняли Украину. Так, за день до пожара на нефтебазе в Белгороде из-за обстрела возник пожар на электроподстанции, в результате чего часть города осталась без электричества. Четыре человека погибли, еще четверо - ранены, а несколько десятков жилых домов были повреждены в результате серии взрывов в ночь на 3 июля.

Полномасштабное военное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года.