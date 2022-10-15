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Обломки раскидало на 10 метров: в центре Риги мотоцикл врезался в легковушку

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Обломки раскидало на 10 метров: в центре Риги мотоцикл врезался в легковушку
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Результаты столкновения Ford Focus с мотоциклом Yamaha. Центр Риги, 14 октября 2022
Результаты столкновения Ford Focus с мотоциклом Yamaha. Центр Риги, 14 октября 2022 Фото: LETA

Вечером в пятницу, 14 октября, в центре Риги в результате столкновения с легковым автомобилем пострадал мотоциклист, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

ДТП произошло около 23:20 на пересечении улиц Чака и Гертрудес, когда автомобиль Ford Focus столкнулся с мотоциклом Yamaha.

В аварии пострадал водитель мотоцикла, после происшествия он был доставлен в больницу.

Как отмечает LETA, в результате столкновения оба транспортных средства сильно пострадали, а обломки мотоцикла были разбросаны в радиусе около десяти метров.

Результат столкновения Ford Focus с мотоциклом Yamaha. Центр Риги, 14 октября 2022
Результат столкновения Ford Focus с мотоциклом Yamaha. Центр Риги, 14 октября 2022 Фото: LETA

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