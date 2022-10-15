Вечером в пятницу, 14 октября, в центре Риги в результате столкновения с легковым автомобилем пострадал мотоциклист, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Обломки раскидало на 10 метров: в центре Риги мотоцикл врезался в легковушку
Обломки раскидало на 10 метров: в центре Риги мотоцикл врезался в легковушку
ДТП произошло около 23:20 на пересечении улиц Чака и Гертрудес, когда автомобиль Ford Focus столкнулся с мотоциклом Yamaha.
В аварии пострадал водитель мотоцикла, после происшествия он был доставлен в больницу.
Как отмечает LETA, в результате столкновения оба транспортных средства сильно пострадали, а обломки мотоцикла были разбросаны в радиусе около десяти метров.
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