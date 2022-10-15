Сбежали из соццентра: полиция разыскивает несовершеннолетних Саниту и Маркуса

В пятницу, 14 октября, около 19:45 подростки вышли из Аллажского центра поддержки детей и семьи по улице Старкю в Аллажи Сигулдского района, и их местонахождение до сих пор неизвестно.

Санита Прилепишева ростом 160 см, среднего телосложения, с длинными светлыми волосами, которые собирает в "хвост". На ней были черные брюки, черная куртка, серый свитер в спортивном стиле и черная спортивная обувь. Правая рука у девочки перевязана, на пальцах одной руки вытатуирована или нарисована корона.

Маркус Давидс ростом 165 см, среднего телосложения, с короткими светлыми волосами. Был одет в черный спортивный джемпер с голубыми звездами спереди, черные джинсы и черную спортивную обувь.

Возможно, молодые люди уехали в Ригу и находятся в районе торгового центра Origo.

Полиция призывает ознакомиться с фотографиями пропавших и отозваться всех, кто владеет информацией об их текущем местонахождении, позвонив по телефону 110!