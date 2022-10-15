Сигулдское отделение Государственной полиции разыскивает пропавших без вести Саниту Прилепишеву 2007 года рождения и Маркуса Давидса 2008 года рождения.
Сбежали из соццентра: полиция разыскивает несовершеннолетних Саниту и Маркуса
В пятницу, 14 октября, около 19:45 подростки вышли из Аллажского центра поддержки детей и семьи по улице Старкю в Аллажи Сигулдского района, и их местонахождение до сих пор неизвестно.
Санита Прилепишева ростом 160 см, среднего телосложения, с длинными светлыми волосами, которые собирает в "хвост". На ней были черные брюки, черная куртка, серый свитер в спортивном стиле и черная спортивная обувь. Правая рука у девочки перевязана, на пальцах одной руки вытатуирована или нарисована корона.
Маркус Давидс ростом 165 см, среднего телосложения, с короткими светлыми волосами. Был одет в черный спортивный джемпер с голубыми звездами спереди, черные джинсы и черную спортивную обувь.
Возможно, молодые люди уехали в Ригу и находятся в районе торгового центра Origo.
Полиция призывает ознакомиться с фотографиями пропавших и отозваться всех, кто владеет информацией об их текущем местонахождении, позвонив по телефону 110!
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