Православный священнослужитель в Иркутской области России сообщил в полицию об антивоенной позиции прихожанина, бывшего депутата города Усолье-Сибирское Сергея Угляницы, утверждая, в частности, что он собирался ставить свечки в церкви за победу Украины, сообщает независимый интернет-журнал "Люди Байкала".
В России священник донес на прихожанина из-за антивоенной позиции
На прошлой неделе после изучения материалов Федеральной службой безопасности в отношении Угляницы было возбуждено дело об административном правонарушении, а в материалы дела были включены показания священника православного прихода села Тельма Сергея Кандибина.
В материалах дела также приводятся посты Угляницы в социальных сетях, которые, по версии прокуратуры, разжигают ненависть к полиции, представителям власти и солдатам, а также "против Владимира Путина как президента России".
Согласно полицейскому протоколу, 11 апреля в церковь к священнослужителю пришел Угляница сказал, что хочет, чтобы Украина победила в войне, и ждет того дня, когда украинские солдаты пройдут маршем по Красной площади в Москве.
"Наш с ним разговор зашел в тупик, и мужчина сказал мне следующее: "Я поставлю свечи за победу Украины и удалюсь из вашего храма", - сообщил священник.
Сам экс-депутат пояснил журналу, что ставил свечи не за победу Украины, а за погибших на войне россиян и украинцев.
"Священник еще и врет", - сказал Угляница.
Беседа экс-депутата со священнослужителем состоялась в храме, но это не было исповедью. "Но я воспринимал это как исповедь. Я же по душам разговаривал со священником, служителем Божьим", - сказал он.
Как пояснил Угляница, для него важна позиция церкви в вопросе войны. "Я надеялся, что церковь может занять независимую от государства точку зрения и сможет всех объединить. Вот об этом я хотел поговорить с отцом Сергием", - сказал он.
Угляница считает, что в полицию обратился и рассказал об их разговоре сам священнослужитель. Возможно, его обращение стало причиной того, что против экс-депутата возбудили дело, пишет журнал.
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