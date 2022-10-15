В России священник донес на прихожанина из-за антивоенной позиции

На прошлой неделе после изучения материалов Федеральной службой безопасности в отношении Угляницы было возбуждено дело об административном правонарушении, а в материалы дела были включены показания священника православного прихода села Тельма Сергея Кандибина.

В материалах дела также приводятся посты Угляницы в социальных сетях, которые, по версии прокуратуры, разжигают ненависть к полиции, представителям власти и солдатам, а также "против Владимира Путина как президента России".

Согласно полицейскому протоколу, 11 апреля в церковь к священнослужителю пришел Угляница сказал, что хочет, чтобы Украина победила в войне, и ждет того дня, когда украинские солдаты пройдут маршем по Красной площади в Москве.

"Наш с ним разговор зашел в тупик, и мужчина сказал мне следующее: "Я поставлю свечи за победу Украины и удалюсь из вашего храма", - сообщил священник.

Сам экс-депутат пояснил журналу, что ставил свечи не за победу Украины, а за погибших на войне россиян и украинцев.

"Священник еще и врет", - сказал Угляница.

Беседа экс-депутата со священнослужителем состоялась в храме, но это не было исповедью. "Но я воспринимал это как исповедь. Я же по душам разговаривал со священником, служителем Божьим", - сказал он.

Как пояснил Угляница, для него важна позиция церкви в вопросе войны. "Я надеялся, что церковь может занять независимую от государства точку зрения и сможет всех объединить. Вот об этом я хотел поговорить с отцом Сергием", - сказал он.

Угляница считает, что в полицию обратился и рассказал об их разговоре сам священнослужитель. Возможно, его обращение стало причиной того, что против экс-депутата возбудили дело, пишет журнал.