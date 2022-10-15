Из-за отказа сносить памятники Даугавпилсскую думу могут распустить

В Даугавпилсе необходимо убрать два памятника, на что требуется 57 тысяч евро. По словам мэра города Андрея Элксниньша, в муниципальном бюджете нет денег на снос символов оккупации.

"Даугавпилс - это не Центральный банк Европы. Город не печатает деньги. Обязательство по выполнению требований закона может быть выполнено только при наличии средств, которых в настоящее время у города нет", - говорит Элксниньш.

Депутат от оппозиции Янис Лачплесис, работающий в финансовом комитете, подчеркивает, что в бюджете Даугавпилса профицит. Поэтому проблема не в отсутствии денег, а в отсутствии политической воли.

По мнению Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), никаких решений о выделении финансирования депутатам вообще не нужно принимать. Поэтому чиновники рассчитывают, что Даугавпилс больше не будет медлить со сносом прославляющих оккупацию памятников. Однако если закон не будет соблюдаться, думе грозит роспуск.

"Это действительно крайняя мера в ситуации, когда нет других решений", - заявляет заместитель госсекретаря VARAM Илзе Оша.

Закон предусматривает, что памятники оккупации должны быть снесены до 15 ноября.

Видео: Новостной сюжет TV3 (на латышском языке)