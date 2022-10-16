Маск сообщил, что продолжит платить за Starlink в Украине

"Несмотря на то, что Starlink по-прежнему теряет деньги и другие предприятия получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим финансировать правительство Украины ради свободы", - написал в Twitter Маск.

Напомним, накануне Илон Маск заявил в Twitter, что российские войска "пытаются убить" Starlink - единственную систему связи, которая все еще работает в зоне боевых действий в Украине.

Маск, отвечая на вопросы в Twitter, написал, что "есть большая разница между связью в мирное время и связью на фронте".

Он отметил, что все другие средства связи в районе боевых действий в Украине были уничтожены.

"Starlink - единственная система связи, все еще работающая на фронте, все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Но даже в этом случае Starlink все еще может умереть", - заявил Маск.

Ранее в пятницу, 14 октября, компания SpaceX, которой управляет Илон Маск, заявила министерству обороны США, что затраты на финансирование спутниковой сети Starlink для Украины стали слишком большими. Компания попросила Пентагон взять расходы на себя.

"Мы не в состоянии в дальнейшем поставлять терминалы в Украину или финансировать работу уже поставленных терминалов в течение неопределенного периода времени", - заявили в компании.