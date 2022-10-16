"Очень неприятный сюрприз". Муйжниекс - о сообщении Amnesty по поводу войны в Украине

Если украинские руководители Amnesty и другие сотрудники были вынуждены уйти с должностей, то там что-то явно было не в порядке с процессом,

отметил представитель организации. Их опасения и мнение по отношению к контексту не были выслушаны или услышаны, допускает Муйжниекс.

В сфере прав человека все зависит от контекста - как информация предоставляется, отметил Муйжниекс. По его словам, в поляризованной и полной дезинформации среде в таких ситуациях нужно действовать особенно внимательно.

Сейчас внутри организации ведется расследование произошедшего и допущенных ошибок, чтобы из этого опыта можно было вынести урок, рассказал представитель Amnesty International.

Люди со стороны проведут и юридический анализ, чтобы понять, что было сделано неправильно.

Коллеги Муйжниекса из соответствующего отделения сказали, что они подобным образом интерпретируют международные гуманитарные права уже 20 лет. У них имеется своя интерпретация, которая, возможно, отличается от других, однако они реализовывали ее очень последовательно, отметил представитель организации. Но вопрос достаточно спорный, и критика поступала и от других экспертов, поэтому в рамках Amnesty такое расследование пройдет и со стороны, сказал Муйжниекс.

"Я этого очень жду, так как мы не можем позволять себе такие ошибки. Врагов у прав людей много, и мы оказываем себе медвежью услугу, так как мы помогаем им нас критиковать", - сказал директор европейского регионального бюро организации.

Муйжниекс отметил, что важно, что Amnesty International продолжает документировать военные преступления России и нарушения прав человека в России, а также активно выступает за создание трибунала, так как Россия использует сообщение организации для своей пропаганды.

Напомним, негосударственные организации стран Балтии в совместном сообщении выразили недоразумение в связи с целями Amnesty International, публикуя сообщение об Украине.

В опубликованном Amnesty International 4 августа сообщении утверждается, что украинские солдата, пытаясь отразить российское вторжение, подвергают опасности мирных жителей, создавая базы и размещая оружие в районах жилых домов, а также в школах и больницах. В сообщении не было сказано о преступлениях россиян.