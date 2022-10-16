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"Очень неприятный сюрприз". Муйжниекс - о сообщении Amnesty по поводу войны в Украине

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"Очень неприятный сюрприз". Муйжниекс - о сообщении Amnesty по поводу войны в Украине
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Директор европейского регионального бюро Amnesty International Нил Муйжниекс.
Директор европейского регионального бюро Amnesty International Нил Муйжниекс. Фото: Evija Trifanova/LETA

В опубликованном в августе международной правозащитной организацией Amnesty International сообщении о войне в Украине, в котором критиковались действия Украины по отношению к ее жителям, было допущено несколько ошибок, заявил в интервью передаче Латвийского радио Laikmeta krustpunktā директор европейского регионального бюро организации Нил Муйжниекс.

Сообщение стало для Муйжниекса очень неприятным сюрпризом, сообщает агентство LETA.

Целью сообщения было способствовать защите жителей Украины, указал представитель организации. Его коллеги, которые документировали военные преступления России, отмечали это с самого начала. До распространения упомянутого сообщения было выпущено около 20 различных сообщений о Мариуполе и Буче, в которых подчеркивались военные преступления России, отметил Муйжниекс.

Представитель Amnesty International отметил, что столь серьезные утверждения нельзя обобщить в одном коротком сообщении - вопрос настолько объемен, что требовалось гораздо более обширное сообщение.

Кроме того, важен был и контекст. Другие организации, например, ООН и Human Rights Watch, также критиковали действия Украины во время войны, однако всегда делали это рядом с посвященной России критикой, сказал Муйжниекс. По его мнению, была допущена ошибка, когда выпустили 20 сообщении о России и одно - об Украине. Нужно было упоминать действия Украины в контексте с тем, что делает Россия, отметил директор европейского бюро организации.

Третья ошибка связана с процессом. По словам Муйжниекса, во всех европейских филиалах Amnesty, которые являются независимыми, юридические лица были удивлены, так как не были подготовлены к сообщению. Был удивлен и сам Муйжниекс, во время публикации сообщения он находился в отпуске.

Если украинские руководители Amnesty и другие сотрудники были вынуждены уйти с должностей, то там что-то явно было не в порядке с процессом,

отметил представитель организации. Их опасения и мнение по отношению к контексту не были выслушаны или услышаны, допускает Муйжниекс.

В сфере прав человека все зависит от контекста - как информация предоставляется, отметил Муйжниекс. По его словам, в поляризованной и полной дезинформации среде в таких ситуациях нужно действовать особенно внимательно.

Сейчас внутри организации ведется расследование произошедшего и допущенных ошибок, чтобы из этого опыта можно было вынести урок, рассказал представитель Amnesty International.

Люди со стороны проведут и юридический анализ, чтобы понять, что было сделано неправильно.

Коллеги Муйжниекса из соответствующего отделения сказали, что они подобным образом интерпретируют международные гуманитарные права уже 20 лет. У них имеется своя интерпретация, которая, возможно, отличается от других, однако они реализовывали ее очень последовательно, отметил представитель организации. Но вопрос достаточно спорный, и критика поступала и от других экспертов, поэтому в рамках Amnesty такое расследование пройдет и со стороны, сказал Муйжниекс.

"Я этого очень жду, так как мы не можем позволять себе такие ошибки. Врагов у прав людей много, и мы оказываем себе медвежью услугу, так как мы помогаем им нас критиковать", - сказал директор европейского регионального бюро организации.

Муйжниекс отметил, что важно, что Amnesty International продолжает документировать военные преступления России и нарушения прав человека в России, а также активно выступает за создание трибунала, так как Россия использует сообщение организации для своей пропаганды.

Напомним, негосударственные организации стран Балтии в совместном сообщении выразили недоразумение в связи с целями Amnesty International, публикуя сообщение об Украине.

В опубликованном Amnesty International 4 августа сообщении утверждается, что украинские солдата, пытаясь отразить российское вторжение, подвергают опасности мирных жителей, создавая базы и размещая оружие в районах жилых домов, а также в школах и больницах. В сообщении не было сказано о преступлениях россиян.

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