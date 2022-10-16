В опубликованном в августе международной правозащитной организацией Amnesty International сообщении о войне в Украине, в котором критиковались действия Украины по отношению к ее жителям, было допущено несколько ошибок, заявил в интервью передаче Латвийского радио Laikmeta krustpunktā директор европейского регионального бюро организации Нил Муйжниекс.
"Очень неприятный сюрприз". Муйжниекс - о сообщении Amnesty по поводу войны в Украине
Сообщение стало для Муйжниекса очень неприятным сюрпризом, сообщает агентство LETA.
Целью сообщения было способствовать защите жителей Украины, указал представитель организации. Его коллеги, которые документировали военные преступления России, отмечали это с самого начала. До распространения упомянутого сообщения было выпущено около 20 различных сообщений о Мариуполе и Буче, в которых подчеркивались военные преступления России, отметил Муйжниекс.
Представитель Amnesty International отметил, что столь серьезные утверждения нельзя обобщить в одном коротком сообщении - вопрос настолько объемен, что требовалось гораздо более обширное сообщение.
Кроме того, важен был и контекст. Другие организации, например, ООН и Human Rights Watch, также критиковали действия Украины во время войны, однако всегда делали это рядом с посвященной России критикой, сказал Муйжниекс. По его мнению, была допущена ошибка, когда выпустили 20 сообщении о России и одно - об Украине. Нужно было упоминать действия Украины в контексте с тем, что делает Россия, отметил директор европейского бюро организации.
Третья ошибка связана с процессом. По словам Муйжниекса, во всех европейских филиалах Amnesty, которые являются независимыми, юридические лица были удивлены, так как не были подготовлены к сообщению. Был удивлен и сам Муйжниекс, во время публикации сообщения он находился в отпуске.
Если украинские руководители Amnesty и другие сотрудники были вынуждены уйти с должностей, то там что-то явно было не в порядке с процессом,
отметил представитель организации. Их опасения и мнение по отношению к контексту не были выслушаны или услышаны, допускает Муйжниекс.
В сфере прав человека все зависит от контекста - как информация предоставляется, отметил Муйжниекс. По его словам, в поляризованной и полной дезинформации среде в таких ситуациях нужно действовать особенно внимательно.
Сейчас внутри организации ведется расследование произошедшего и допущенных ошибок, чтобы из этого опыта можно было вынести урок, рассказал представитель Amnesty International.
Люди со стороны проведут и юридический анализ, чтобы понять, что было сделано неправильно.
Коллеги Муйжниекса из соответствующего отделения сказали, что они подобным образом интерпретируют международные гуманитарные права уже 20 лет. У них имеется своя интерпретация, которая, возможно, отличается от других, однако они реализовывали ее очень последовательно, отметил представитель организации. Но вопрос достаточно спорный, и критика поступала и от других экспертов, поэтому в рамках Amnesty такое расследование пройдет и со стороны, сказал Муйжниекс.
"Я этого очень жду, так как мы не можем позволять себе такие ошибки. Врагов у прав людей много, и мы оказываем себе медвежью услугу, так как мы помогаем им нас критиковать", - сказал директор европейского регионального бюро организации.
Муйжниекс отметил, что важно, что Amnesty International продолжает документировать военные преступления России и нарушения прав человека в России, а также активно выступает за создание трибунала, так как Россия использует сообщение организации для своей пропаганды.
Напомним, негосударственные организации стран Балтии в совместном сообщении выразили недоразумение в связи с целями Amnesty International, публикуя сообщение об Украине.
В опубликованном Amnesty International 4 августа сообщении утверждается, что украинские солдата, пытаясь отразить российское вторжение, подвергают опасности мирных жителей, создавая базы и размещая оружие в районах жилых домов, а также в школах и больницах. В сообщении не было сказано о преступлениях россиян.
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