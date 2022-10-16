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Всемирный диктант по латышскому языку написали 2000 участников из 29 стран

rus.tvnet.lv
Всемирный диктант по латышскому языку написали 2000 участников из 29 стран
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Всемирный диктант по латышскому языку
Всемирный диктант по латышскому языку Фото: Evija Trifanova / LETA

В субботу, 15 октября, в День государственного языка прошел уже восьмой Всемирный диктант по латышскому языку. Как сообщает Rus.lsm.lv, его написали 2000 участников из 29 стран, при этом 375 человек писали его очно, а около 1600 - онлайн.

Диктант традиционно транслировался не только на сайте raksti.org, но также на Латвийском радио и LTV.

В этом году текст диктанта под названием "Разноцветное солнце над серыми крышами" было создано писателем и журналистом Освалдсом Зебрисом, а диктовал его актер и режиссер Гердс Лапошка. Мероприятие прошло в зале Зиедониса Латвийской национальной библиотеки.

Оценки участникам экзамены не выставлялись, однако они смогут узнать свои ошибки и их количество. Те, кто писал диктант онлайн, получат исправленные работы в своем профиле на сайте raksti.org, в свою очередь те, кто писал его по традиции ручкой, могли сравнить результаты с оригиналом текста.

Обладателей лучших результатов наградят ценными книгами.

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