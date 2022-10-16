Всемирный диктант по латышскому языку написали 2000 участников из 29 стран

Диктант традиционно транслировался не только на сайте raksti.org, но также на Латвийском радио и LTV.

В этом году текст диктанта под названием "Разноцветное солнце над серыми крышами" было создано писателем и журналистом Освалдсом Зебрисом, а диктовал его актер и режиссер Гердс Лапошка. Мероприятие прошло в зале Зиедониса Латвийской национальной библиотеки.

Оценки участникам экзамены не выставлялись, однако они смогут узнать свои ошибки и их количество. Те, кто писал диктант онлайн, получат исправленные работы в своем профиле на сайте raksti.org, в свою очередь те, кто писал его по традиции ручкой, могли сравнить результаты с оригиналом текста.

Обладателей лучших результатов наградят ценными книгами.