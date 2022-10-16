Заканчивается неделя, но новости не отдыхают! Собрали для вас главное, что случилось в Латвии и мире в уходящее воскресенье, 16 октября.
Главное за 16 октября ⟩ Z-вандализм в Плявниеках, загадка небесных "медуз" и 100 000 долларов за Гиркина
Новости Латвии:
В субботу жители дома по улице Руденс, 12, в Плявниеках столкнулись с актом вандализма - неизвестные разрисовали подъезд буквами Z - символом, который российская армия использует в ходе войны в Украине. Надписи появились на входных дверях в подъезд, на дверях лифта, на стенах, окне и потолке. Как рассказал житель дома по имени Никита, вандалы повредили и кнопку лифта.
Находящийся в Дрейлини перекресток утром 11 октября оказался слишком сложным для женщины, которая несколько лет не ездила по району на автомобиле. Водитель не была проинформирована об изменениях в дорожном движении и не соблюдала новые дорожные знаки, в результате чего столкнулась с фурой.
В опубликованном в августе международной правозащитной организацией Amnesty International сообщении о войне в Украине, в котором критиковались действия Украины по отношению к ее жителям, было допущено несколько ошибок, заявил директор европейского регионального бюро организации Нил Муйжниекс.
Утром в воскресенье в Риге произошел пожар в нежилом трехэтажном здании. В 5:09 Пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Таллинас. Прибывшие на место происшествия пожарные констатировали, что горит нежилое трехэтажное здание на площади в 900 квадратных метров.
За рубежом:
Вооруженные силы Украины осуществили массированный обстрел здания городской администрации в центре Донецка, который находится под контролем самопровозглашенной ДНР.
В конце сентября Харьюский уездный суд прекратил уголовное производство в отношении подозреваемого в превышении власти полицейского, который во время вызова из-за нарушения ночного покоя выбил зубы у одного человека телескопической дубинкой, а другого повалил на землю.
Путин сознательно преступает общечеловеческие законы, подобно педофилу. Киевский психоаналитик Наталья Давыдова попыталась с научной точки зрения разложить по полочкам, что из себя представляет главный злодей XXI века, и почему к нему тянется большинство россиян.
Главное разведывательное управление Украины в воскресенье объявило награду в размере 100 000 долларов за передачу главаря российской террористической банды Игоря Гиркина "Стрелкова" в украинский плен.
Открывая съезд Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин в субботу, 16 октября, предупредил, что впереди ждут трудные времена. Обращаясь к примерно 2300 делегатам конгресса в Большом зале народных собраний в Пекине, Си предупредил о "потенциальных опасностях", подчеркнув, что Китай должен быть "готов к наихудшему сценарию".
Интересное чтиво:
Постыдные потери российской армии в Херсонской области и в других местах в Украине значительно остудили накал агрессии кремлевских пропагандистов в российских телепередачах. Интересно, что при этом пропагандисты, в том числе так называемые военные корреспонденты, гораздо более открыто высказываются в Telegram-каналах и других социальных сетях, где позволяют себе поныть о неудачах армии и покритиковать генералов. Однако на государственных телевизионных каналах доминирует посыл: ситуация сложная, но скоро прибудут мобилизованные и технические резервы, и она улучшится.
Утром 10 октября житель Эстонии увидел в небе уникальное явление, источник которого находился в России. Оказалось, что этим летом и в Латвии можно было наблюдать похожий на медузу феномен. Что это и почему возникает? Объясняет латвийский астроном Илгонис Вилкс.
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