За рубежом:

Вооруженные силы Украины осуществили массированный обстрел здания городской администрации в центре Донецка, который находится под контролем самопровозглашенной ДНР.

В конце сентября Харьюский уездный суд прекратил уголовное производство в отношении подозреваемого в превышении власти полицейского, который во время вызова из-за нарушения ночного покоя выбил зубы у одного человека телескопической дубинкой, а другого повалил на землю.

Путин сознательно преступает общечеловеческие законы, подобно педофилу. Киевский психоаналитик Наталья Давыдова попыталась с научной точки зрения разложить по полочкам, что из себя представляет главный злодей XXI века, и почему к нему тянется большинство россиян.

Главное разведывательное управление Украины в воскресенье объявило награду в размере 100 000 долларов за передачу главаря российской террористической банды Игоря Гиркина "Стрелкова" в украинский плен.

Открывая съезд Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин в субботу, 16 октября, предупредил, что впереди ждут трудные времена. Обращаясь к примерно 2300 делегатам конгресса в Большом зале народных собраний в Пекине, Си предупредил о "потенциальных опасностях", подчеркнув, что Китай должен быть "готов к наихудшему сценарию".

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