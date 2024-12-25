Полиция задержала 19 пьяных водителей в ходе рождественских рейдов

Среди задержанных восемь человек имели концентрацию алкоголя в крови от 0,5 до 1 промилле, двое - от 1 до 1,5 промилле, а девять водителей находились в тяжелом опьянении с уровнем алкоголя выше 1,5 промилле.

Большинство нарушителей оказалось в возрастной группе от 31 до 50 лет.

Рейды в основном проводились в Рижском регионе, где было проверено 2156 человек. По данным Государственной полиции, девять из задержанных пьяных водителей были выявлены в Рижском регионе, пять - в Земгале, три - в Курземе и по одному - в Видземе и Латгале. Также в Рижском регионе задержали одного водителя под воздействием наркотиков.

В результате проведенных мероприятий было начато девять административных и 11 уголовных дел. В шести случаях транспортные средства нарушителей будут конфискованы.

Кроме того, за последние сутки на дорогах Латвии были зафиксированы 236 случаев превышения скорости. Нарушения распределились следующим образом: 60 - в Видземе, 58 - в Латгале, 52 - в Рижском регионе, 38 - в Земгале и 28 - в Курземе.