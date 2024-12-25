Христианский мир отмечает Рождество Христово

Дата 25 декабря отмечается как день рождения Христа с самого зарождения христианства. Однако изначально этот день был посвящен празднованию "возвращения солнца" - первого дня, когда солнечный свет становится немного длиннее, чем в предыдущий день.

Выбор 25 декабря для христианского празднования Рождества связан с попыткой вытеснить культ бога света Митры, популярный в ранней Римской империи. Праздник возрождения Митры приходился на зимнее солнцестояние, и установление Рождества на этот день стало своего рода конкуренцией с языческими традициями.

Согласно исследованиям библеистов, Христос родился примерно за шесть месяцев до Пасхи, в то время года, когда в Израиле достаточно тепло, чтобы пастухи могли ночевать на открытом воздухе со своими стадами, как это описывается в евангельской истории о рождении Иисуса. Это указывает на сентябрь или октябрь как более вероятное время рождения Христа.

Этот факт подтверждает предположение, что еще в первые века христианства, так же как и сегодня, существовала тенденция интегрировать христианские и языческие традиции.

Интересно, что христианские традиции празднования Рождества также различаются. В католической традиции праздничный ужин устраивается именно 25 декабря, завершая пост, соблюдаемый в период Адвента. В протестантской традиции праздничный ужин проводят накануне - вечером 24 декабря.

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