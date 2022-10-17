Почему на Центральном рынке совсем рядом продаются фрукты, овощи, мед и рыба?

Программа латвийского телевидения 4. studija отправилась на Рижский центральный рынок, где в рыбном павильоне сейчас можно найти и стенды с овощами.

Посетительница рынка Агрита выразила свое недовольство, что не хочет есть капусту с привкусом или запахом рыбы, а однажды добавленные в еду огурцы оказались неприятными на вкус.

Как рассказала представительница Рижского центрального рынка, виной всему крыша, снесенная ветром в начале года. Она до сих пор не восстановлена. Чтобы торговцам не приходилось прекращать свою деятельность, предлагаются места в других павильонах, в том числе в рыбном.

Представительница подчеркивает, что соблюдаются технологические процессы, то есть правила, какие продукты могут находиться рядом с другими.

Справедливости ради, следует также отметить, что не весь овощной павильон переехал в рыбный, так что есть еще варианты, где можно купить овощи!

Сюжет 4. studija (на латышском языке):