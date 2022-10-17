Политолог: коалицию составят из трех партий

Говоря о процессе создания коалиции, Икстенс заявил, что он открытый, все со всеми разговаривают. При этом он признал, что попытки создать четырехпартийную коалицию не принесли результатов, и на данный момент трехпартийная модель выглядит наиболее вероятной.

Икстенс также указал, что сами ""Прогрессивные" начинают чувствовать стремление к трехпартийной коалиции". При этом будут вопросы, в которых "Прогрессивным" относительно легко будет найти общие знаменатели с партиями коалиции.

Говоря о том, почему президент Эгилс Левитс хотел четырехпартийной коалиции, Икстенс напомнил, что в следующем году состоятся президентские выборы, поэтому для Левитса важно иметь больше поддержки.

"Возможный второй срок - это один из аспектов, который направляет его действия в этом процессе", - заявил он.