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Политолог: коалицию составят из трех партий

rus.tvnet.lv
Политолог: коалицию составят из трех партий
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Фото: Ieva Čīka / LETA

На данный момент более реалистичной выглядит коалиция из трех партий, да и сама партия "Прогрессивные" начинает чувствовать, что не войдет в состав правительства, заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" декан факультета общественных наук Латвийского университета, политолог Янис Икстенс.

Говоря о процессе создания коалиции, Икстенс заявил, что он открытый, все со всеми разговаривают. При этом он признал, что попытки создать четырехпартийную коалицию не принесли результатов, и на данный момент трехпартийная модель выглядит наиболее вероятной.

Икстенс также указал, что сами ""Прогрессивные" начинают чувствовать стремление к трехпартийной коалиции". При этом будут вопросы, в которых "Прогрессивным" относительно легко будет найти общие знаменатели с партиями коалиции.

Говоря о том, почему президент Эгилс Левитс хотел четырехпартийной коалиции, Икстенс напомнил, что в следующем году состоятся президентские выборы, поэтому для Левитса важно иметь больше поддержки.

"Возможный второй срок - это один из аспектов, который направляет его действия в этом процессе", - заявил он.

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