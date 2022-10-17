На данный момент более реалистичной выглядит коалиция из трех партий, да и сама партия "Прогрессивные" начинает чувствовать, что не войдет в состав правительства, заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" декан факультета общественных наук Латвийского университета, политолог Янис Икстенс.
Политолог: коалицию составят из трех партий
Говоря о процессе создания коалиции, Икстенс заявил, что он открытый, все со всеми разговаривают. При этом он признал, что попытки создать четырехпартийную коалицию не принесли результатов, и на данный момент трехпартийная модель выглядит наиболее вероятной.
Икстенс также указал, что сами ""Прогрессивные" начинают чувствовать стремление к трехпартийной коалиции". При этом будут вопросы, в которых "Прогрессивным" относительно легко будет найти общие знаменатели с партиями коалиции.
Говоря о том, почему президент Эгилс Левитс хотел четырехпартийной коалиции, Икстенс напомнил, что в следующем году состоятся президентские выборы, поэтому для Левитса важно иметь больше поддержки.
"Возможный второй срок - это один из аспектов, который направляет его действия в этом процессе", - заявил он.
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