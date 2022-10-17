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В Вецумниеки автомобиль сбил 10-летнюю велосипедистку. Девочка скончалась

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В Вецумниеки автомобиль сбил 10-летнюю велосипедистку. Девочка скончалась
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Авария. Иллюстративное фото
Авария. Иллюстративное фото Фото: Ground Picture/Shutterstock

В минувшие выходные в поселке Вецумниеки автомобиль насмерть сбил 10-летнюю велосипедистку, сообщила Государственная полиция.

По предварительной информации, 15 октября на шоссе Кекава - Скайсткалне в поселке Вецумниеки автомобиль Audi A4 сбил десятилетнюю девочку на велосипеде.

В ходе проверки алкогольного опьянения в выдохе водителя обнаружено не было. Мужчина объяснил полицейским, что ехал со скоростью примерно 50-60 километров в час, и избежать столкновения было невозможно.

Медики доставили девочку в медицинское учреждение, где она скончалась в воскресенье утром, 16 октября.

Полиция возбудила уголовное дело в связи с трагической аварией, точные обстоятельства произошедшего выясняются.

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