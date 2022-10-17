В Вецумниеки автомобиль сбил 10-летнюю велосипедистку. Девочка скончалась

По предварительной информации, 15 октября на шоссе Кекава - Скайсткалне в поселке Вецумниеки автомобиль Audi A4 сбил десятилетнюю девочку на велосипеде.

В ходе проверки алкогольного опьянения в выдохе водителя обнаружено не было. Мужчина объяснил полицейским, что ехал со скоростью примерно 50-60 километров в час, и избежать столкновения было невозможно.

Медики доставили девочку в медицинское учреждение, где она скончалась в воскресенье утром, 16 октября.

Полиция возбудила уголовное дело в связи с трагической аварией, точные обстоятельства произошедшего выясняются.