"За стабильность!" даст комментарий об уголовном процессе против Гревцовой

Как сообщили агентству LETA в партии, заявление для прессы будет сделано в среду, 19 октября, в 11:00 в здании Госполиции на 1-й линии Чиекуркалнса, 1/4. Выступят лидер партии Алексей Росликов и другие члены правления.

Как сообщалось, "За стабильность!" утверждает, что в представленную Гревцовой информацию вкралась ошибка.

Часть предусмотренной законом информации проверяется компетентными органами, и, если кандидат не соответствует требованиям закона, CVK исключает его из списка кандидатов.

"Обращаем внимание на то, что кандидат в депутаты своей подписью удостоверяет правдивость предоставленной им информации. Также на сайте результатов выборов в Сейм рядом с каждым кандидатом в депутаты указано: "Информация опубликована в редакции, предоставленной кандидатом в депутаты в день подачи списка кандидатов". Кандидат в депутаты несет ответственность за достоверность информации", - заявила представитель CVK Лаура Крастиня.

Если кандидат в депутаты обратится в CVK с заявлением об уточнении информации, CVK направит данное заявлении Госполиции для оценки обстоятельств в начатом уголовном процессе. На практике до сих пор не было случаев уточнения информации после выборов. Цель уточнения информации утеряна, так как выборы уже состоялись, подчеркнули в избирательной комиссии.

Партия со своей стороны заявляет, что в заявке кандидата CVK была допущена ошибка при заполнении раздела "Образование".

Представители "За стабильность!" ранее заявляли, что свяжутся с CVK для внесения необходимых правок. Также партия обратилась к Госполиции с заявлением о распространении в публичном пространстве клеветнической информации о лице.

Гревцова предоставила CVK ложную информацию о своем образовании в Латвийской спортивной педагогической академии.

На выборах в Сейм 14-го созыва партия "Стабильность" получила 11 мандатов.