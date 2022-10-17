Адвокат Овсянниковой: Марина сбежала из России и находится под защитой Европы

"Марина Овсянникова вынужденно покинула Россию и сейчас находится в безопасности, под защитой одной из европейских стран", - заявил Telegram-каналу Avtozak LIVE Дмитрий Захватов.

Овсянникову обвиняют в распространении ложной информации о российских вооруженных силах. Ее объявили в федеральный розыск. Информация об этом в понедельник, 3 октября, появилась в базе МВД.

Ранее Овсянникова много лет была редактором российского пропагандистского канала "Первый канал".

Ранее RUS TVNET писал, что вечером 14 марта в прямой эфир новостей Первого канала неожиданно вбежала женщина с антивоенным плакатом, выкрикивая "Остановите войну! Нет войне!". Этой женщиной оказалась редактор Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала, она попыталась прервать эфир программы "Время", когда ведущая Екатерина Андреева говорила о санкциях.

На плакате у Марины Овсянниковой было написано "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Через несколько секунд, не дожидаясь конца речи Андреевой, в эфире начался сюжет о санкциях.

Еще до акции Овсянникова записала видео, в котором извинилась за участие в пропаганде и призвала к прекращению войны в Украине. Видео было опубликовано в социальных сетях.

После протеста Овсянникова была арестована и оштрафована на 30 000 рублей (около 250 евро). Ее отпустили, но дело против нее может быть продолжено. Овсянникова уже утверждала, что русский народ не виноват в войне России против Украины.