Полиция начала проверку по конфликту между пьяным охранником и гражданами Украины

В субботу полиция получила вызов в Ригe, на ул. Краста, где произошел конфликт между работником охраны и гражданами Украины.

Все вовлеченные лица были доставлены в полицейский участок, где принято заявление и объяснения.

В то же время констатировано, что вовлеченный в конфликт работник охраны нарушил правила оборота оружия - он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения - более трех промилле, и у него был газовый пистолет.

В связи с произошедшим начат административный процесс, и сотрудники полиции забрали газовый пистолет.

Один мужчина в социальных сетях утверждал, что конфликт состоялся в гаражном кооперативе Putnusala. Коллега мужчины с женой приехали из оккупированного Россией города Херсон, а охранник кооператива, узнав, что они украинцы, начал их унижать и обзывать. Кроме того, охранник заявил, что они должны вернуться в Херсон и воевать на стороне России.