"Я хочу быть уверен, что он сдержит обещание, - сказал Трамп журналистам в Белом доме. - Я верю, что он выполнит то, что сказал мне, и думаю, что он сейчас действительно исполнит свою часть соглашения".

Американский президент также подчеркнул, что не хочет вводить вторичные тарифы на российскую нефть, однако будет вынужден это сделать, если не увидит прогресса в мирном урегулировании конфликта в Украине.

"Я не хочу вводить вторичные тарифы на российскую нефть. Но думаю, что сделаю это, если увижу, что он [Путин] не справляется с задачей", - заявил Трамп.

"Я хочу, чтобы он заключил соглашение, которое положит конец убийствам российских и украинских солдат", - добавил президент США.

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