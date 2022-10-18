Этой зимой может возрасти риск инфицирования коронавирусом из-за мутировавшего штамма

BA.2.75.2 - это мутированная версия BA.2.75, другого подварианта омикрона. Поскольку подштамм был впервые обнаружен этой осенью, он распространился на несколько стран, но пока что на его долю приходится лишь небольшой процент зарегистрированных случаев.

Повышенный риск заражения

"Теперь мы знаем, что это один из новых вариантов с похожими мутациями, которые, вероятно, будут доминировать в ближайшем будущем", - сказал Мюррелл, добавив, что этой зимой ожидается рост числа случаев заражения.

Некоторые вопросы остаются без ответа. Неясно, увеличивают ли новые варианты потребность в госпитализации. Кроме того, хотя современные вакцины, как правило, защищают от тяжелых форм омикронных инфекций, пока нет данных, показывающих, в какой степени обновленные вакцины против Covid обеспечивают защиту от новых вариантов. "Мы думаем, что они полезны, но пока не знаем, насколько", - сказал Мюррелл.