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Мадонна устроила фотосессию в корсете и ремнях

rus.tvnet.lv
Мадонна устроила фотосессию в корсете и ремнях
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64-летняя Мадонна опубликовала в личном блоге подборку снимков, для которых позировала в различных позах.

Снимки она дополнила стихами одной из своих любимых поэтесс Ирсу Дэйли-Уорд.

"Возможно, ты узнала об этом от своей матери или любой другой преследуемой женщины. Улыбаться чертям — дело полезное, ученое. Постоянно проглатывай дискомфорт. Крепко держи его в животе. Старение только внутри. Всегда оставайся сексуальной", - написала певица.

Для фотосессии певица облачилась в корсет с кружевными вставками и ремнями. Образ дополнили колготки в сетку, очки с блестящей оправой, а также цепи, браслеты и кольца.

Напомним, что певица и ранее отличалась скандальным поведением, например отметила свой день рождения поцелуями с подругами.

Ранее СМИ сообщали, что у Мадонны роман с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. 

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