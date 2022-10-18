Несмотря на то, что самые современные модели автомобилей оснащены различными системами и функциями безопасности, они все равно попадают в аварии. По данным carVertical, глобальный процент поврежденных автомобилей составляет 52,4%. Соответственно, каждый второй автомобиль повреждается после схода с производственной линии. Как выяснилось, некоторые марки автомобилей подвержены повреждениям чаще, чем другие.
Названы марки автомобилей, которые попадают в ДТП чаще всего. В лидерах - Tesla
Компания CarVertical недавно провела исследование, чтобы выяснить, какие марки автомобилей чаще всего попадают в аварии и какова средняя стоимость этих повреждений.
Почти три четверти автомобилей Tesla побывали в аварии
Tesla занимает первое место в списке самых ущербных автомобильных брендов. В 74,3% изученных отчетов об истории Tesla были зафиксированы повреждения. За ними следуют Hyundai (69,1%) и Subaru (68,7%). В тройку наименее пострадавших марок автомобилей входят Renault (40,8%), Alfa Romeo (40%) и Fiat (39,5%).
Такие разительные различия можно объяснить логическими наблюдениями. Renault и Fiat в основном предлагают дешевые, экономичные, малолитражные автомобили, которые обычно выбирают семьи или водители на каждый день.
Hyundai предлагает недорогие, но в то же время классные модели автомобилей, что приводит к их большей популярности среди молодых и неопытных водителей. Автомобили Subaru в целом безопасны и надежны, но водители не всегда знают, как управлять полноприводным автомобилем в опасных ситуациях. С другой стороны, модели Tesla стоят дорого и оснащены полным набором систем безопасности. Но лишь меньшинство водителей привыкли к поразительной мощности этих автомобилей с почти мгновенным ускорением.
"В случае с Tesla возникает парадокс. С одной стороны, эти автомобили имеют самые сложные системы автономного вождения, но они также чаще других попадают в аварии. Такое большое количество аварий может свидетельствовать о том, что водители не привыкли к мгновенному ускорению автомобилей Tesla, или о том, что они не обращают внимания на дорожные условия. Не секрет, что большинство поврежденных автомобилей Tesla импортируются из США, - объясняет Матас Бузелис, руководитель отдела коммуникаций компании carVertical.
Ferrari и Lamborghini с самыми дорогими повреждениями
Неудивительно, что самые дорогие повреждения были нанесены Ferrari (94 149 евро) и Lamborghini (64 698 евро), что в несколько раз выше, чем у других марок в списке. Tesla (14 320 евро), Dodge (9 522 евро) и Porsche (8 588 евро) значительно отстают от люксовых брендов с гораздо более низкой стоимостью ремонта.
Высокое среднее значение ущерба указывает на дороговизну ремонта или на то, что повреждения конкретной модели являются критическими. В то время как ремонт экзотических автомобилей обходится в десятки тысяч евро, средняя стоимость ущерба для BMW составляет 3 994 евро, для Volkswagen - 3 539 евро, а для Toyota - 3 011 евро. Исследование также показало, что средний показатель по миру составляет 3 574 евро. Этот показатель может быть полезен для сравнения того, дорогой или дешевый конкретный ремонт.
"С точки зрения затрат, аварии суперкаров - это как что-то из другого мира. Даже небольшой автомобиль может стоить больших денег, поэтому неудивительно, что Ferraris и Lamborghinis возглавляют список", - говорит Бузелис.
Автомобили Porsche имеют наибольшие повреждения в среднем
Как и следовало ожидать, существует прямая зависимость между автомобилями, попавшими хотя бы в одну аварию, и автомобилями, имеющими наибольшие повреждения в среднем на один автомобиль. Porsche возглавляет список со средним показателем 1,71 аварии на автомобиль. На пятки им наступают Tesla (1,58) и Hyundai (1,52).
Peugeot (0,75), Renault (0,73) и Fiat (0,7) имеют самые низкие показатели аварийности. Эти производители выпускают дешевые и экономичные автомобили, поэтому их водители редко ездят быстро или агрессивно.
"Существует определенная корреляция между самыми популярными марками автомобилей и самым высоким средним количеством аварий. Средний возраст автомобилей, протестированных на нашей платформе, составляет 9,5 лет. За это время некоторые марки автомобилей попадают в аварии как минимум дважды", - говорит Бузелис.
Исследование также выявило несколько особо серьезных случаев, включая Mercedes-Benz, в истории которого было 35 отметок о ДТП. Несколько аварий на один подержанный автомобиль - довольно распространенное явление. Но такие автомобили могут быть небезопасны для движения.
Как проводилось исследование?
В ходе исследования были проанализированы данные о повреждениях, зафиксированные в отчетах об истории, подготовленных компанией carVertical. Всего было рассмотрено 2 миллиона отчетов. Компания собирает данные из надежных баз данных и компаний, обрабатывает их и в конечном итоге предоставляет пользователям отчеты об истории. Они включают пробег, предыдущие повреждения, смену владельца и другую необходимую информацию.
Основной целью исследования было выяснить, как часто повреждения отмечаются в отчетах об истории автомобилей различных марок. Поэтому аналитики компании изучили отчеты об истории, запрошенные пользователями платформы.
Средняя стоимость ущерба была рассчитана путем сложения общей стоимости аварий для конкретной марки автомобиля и деления на количество аварий. Этот средний показатель указывает на общее количество поврежденных автомобилей по каждой марке автомобиля с точки зрения тяжести повреждений и стоимости ремонта.
Данные о среднем количестве аварий на один автомобиль по каждой марке автомобиля также разбиты отдельно. Этот показатель был рассчитан путем сложения количества аварий для данной марки и деления его на общее количество исторических отчетов по данной марке.
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