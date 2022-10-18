Названы марки автомобилей, которые попадают в ДТП чаще всего. В лидерах - Tesla

Автомобили Porsche имеют наибольшие повреждения в среднем

Как и следовало ожидать, существует прямая зависимость между автомобилями, попавшими хотя бы в одну аварию, и автомобилями, имеющими наибольшие повреждения в среднем на один автомобиль. Porsche возглавляет список со средним показателем 1,71 аварии на автомобиль. На пятки им наступают Tesla (1,58) и Hyundai (1,52).

Peugeot (0,75), Renault (0,73) и Fiat (0,7) имеют самые низкие показатели аварийности. Эти производители выпускают дешевые и экономичные автомобили, поэтому их водители редко ездят быстро или агрессивно.

"Существует определенная корреляция между самыми популярными марками автомобилей и самым высоким средним количеством аварий. Средний возраст автомобилей, протестированных на нашей платформе, составляет 9,5 лет. За это время некоторые марки автомобилей попадают в аварии как минимум дважды", - говорит Бузелис.

Исследование также выявило несколько особо серьезных случаев, включая Mercedes-Benz, в истории которого было 35 отметок о ДТП. Несколько аварий на один подержанный автомобиль - довольно распространенное явление. Но такие автомобили могут быть небезопасны для движения.

Как проводилось исследование?

В ходе исследования были проанализированы данные о повреждениях, зафиксированные в отчетах об истории, подготовленных компанией carVertical. Всего было рассмотрено 2 миллиона отчетов. Компания собирает данные из надежных баз данных и компаний, обрабатывает их и в конечном итоге предоставляет пользователям отчеты об истории. Они включают пробег, предыдущие повреждения, смену владельца и другую необходимую информацию.

Основной целью исследования было выяснить, как часто повреждения отмечаются в отчетах об истории автомобилей различных марок. Поэтому аналитики компании изучили отчеты об истории, запрошенные пользователями платформы.

Средняя стоимость ущерба была рассчитана путем сложения общей стоимости аварий для конкретной марки автомобиля и деления на количество аварий. Этот средний показатель указывает на общее количество поврежденных автомобилей по каждой марке автомобиля с точки зрения тяжести повреждений и стоимости ремонта.

Данные о среднем количестве аварий на один автомобиль по каждой марке автомобиля также разбиты отдельно. Этот показатель был рассчитан путем сложения количества аварий для данной марки и деления его на общее количество исторических отчетов по данной марке.