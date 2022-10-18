Шведская газета опубликовала видео поврежденного участка Nord Stream 1

• Första bilderna från Nord Stream-läckan på Östersjöns botten – 50 meter rör är borta.

• Liselotte, 25, från Timrå fortsatt försvunnen.

• Ulf Kristersson avger sin regeringsförklaring 09.30. https://t.co/0VyP5gYCwn — Expressen (@Expressen) October 18, 2022

В опубликованных шведской газетой Expressen видеоматериалах видно, что в 80 метрах от начала газопровода много разорванного и погнутого металла.

Как сообщает Expressen, видео было снято в понедельник, на нем видно, что отсутствует или сильно повреждено более 50 метров газопровода. В глубине видны металлические обломки.

"Только чрезвычайная сила может согнуть настолько толстый металл", - заявил газете оператор беспилотного подводного аппарата норвежской компании Blueye Robotics.

Он добавил, что "в морской глубине вокруг газопровода видно влияние огромной силы".

Напомним, в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали Nord Stream 2, утечка газа была также зафиксирована на обеих нитках Nord Stream 1. Все три утечки произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.