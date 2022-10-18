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Шведская газета опубликовала видео поврежденного участка Nord Stream 1

rus.tvnet.lv
Шведская газета опубликовала видео поврежденного участка Nord Stream 1
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Фото: Ekrānšāviņi no video

В результате взрывов, которые считают саботажем, было уничтожено или сильно повреждено минимум 50 метров газопровода Nord Stream 1, свидетельствуют опубликованные во вторник видео.

В опубликованных шведской газетой Expressen видеоматериалах видно, что в 80 метрах от начала газопровода много разорванного и погнутого металла.

Как сообщает Expressen, видео было снято в понедельник, на нем видно, что отсутствует или сильно повреждено более 50 метров газопровода. В глубине видны металлические обломки.

"Только чрезвычайная сила может согнуть настолько толстый металл", - заявил газете оператор беспилотного подводного аппарата норвежской компании Blueye Robotics.

Он добавил, что "в морской глубине вокруг газопровода видно влияние огромной силы".

Напомним, в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали Nord Stream 2, утечка газа была также зафиксирована на обеих нитках Nord Stream 1. Все три утечки произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Оператор Nord Stream компания Nord Stream сообщила об одновременном повреждении сразу трех ниток газопровода. "Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы Nord Stream, носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - заявили в компании Nord Stream.

Позднее правоохранительные органы Швеции сообщили, что осмотрели место происшествия и пришли к выводу, что "на газопроводах в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам".

"Дальнейшее расследование покажет, можно ли кого-либо заподозрить в этом преступлении, а затем привлечь к ответственности. Служба безопасности Швеции оценивает инциденты в Балтийском море как очень серьезные и внимательно следит за развитием событий и принимает меры, необходимые для выполнения нашего долга по защите Швеции и ее безопасности", - заявили власти Швеции.

В день взрыва около газопровода были замечены российские военные корабли и субмарины. Представители спецслужб и западных правительств оговариваются, что этот факт не доказывает причастность России к диверсии, но вызывает подозрения.

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал взрывы на Nord Stream актом международного терроризма.

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