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У торгового центра Origo произошло ДТП

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У торгового центра Origo произошло ДТП
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ДТП в центре Риги
ДТП в центре Риги Фото: Jānis Škapars/TVNET

На перекрестке улиц Меркеля и Марияс у торгового центра Origo днем во вторник, 18 октября, произошло ДТП, свидетельствуют наблюдения RUS TVNET.

Как TVNET сообщили в Государственной полиции, в 12:49 была получена информация о столкновении автомобилей Audi и Volkswagen на перекрестке улиц Марияс и Меркеля.

По информации полиции, в результате ДТП пострадал один человек, стражи порядка продолжают работать на месте происшествия.

Галерея: ДТП в центре Риги 

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