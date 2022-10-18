На перекрестке улиц Меркеля и Марияс у торгового центра Origo днем во вторник, 18 октября, произошло ДТП, свидетельствуют наблюдения RUS TVNET.
У торгового центра Origo произошло ДТП
У торгового центра Origo произошло ДТП
Как TVNET сообщили в Государственной полиции, в 12:49 была получена информация о столкновении автомобилей Audi и Volkswagen на перекрестке улиц Марияс и Меркеля.
По информации полиции, в результате ДТП пострадал один человек, стражи порядка продолжают работать на месте происшествия.
Галерея: ДТП в центре Риги
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