Вт, 18.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Стендап в Риге: концерт комиков Арианы Лолаевой и Ильи Овечкина

rus.tvnet.lv
Стендап в Риге: концерт комиков Арианы Лолаевой и Ильи Овечкина
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Ариана Лолаева
Ариана Лолаева Фото: Пресс-фото

28 октября, в рамках своего тура по странам Балтии, Ариана и Илья выступят в киногалерее Ksuns, по адресу Elizabetes 83/85, со своим самым свежим и актуальным материалом.

Илья Овечкин и Ариана Лолаева знакомы зрителю как участники таких популярных шоу как "Разгоны" - шоу, где комики придумывают шутки прямо на сцене, "Шоу Историй" - первого шоу в формате сторител и квиза "Самый Умный Комик".

Илья Овечкин
Илья Овечкин Фото: Пресс-фото

Всё это - проекты объединения комиков Stand Up Club #1, которое собирает у себя самых интересных и необычных комиков со всех бывших стран СНГ.

На данный момент Ариана и Илья живут в Тбилиси и занимаются своим собственным шоу Comigration Podcast, которое выходит на Youtube канале - COMIGRATION.

Комики в первый раз отправились в тур по европейским городам и дали зрителям шанс увидеть в живую то, что они так давно наблюдали с экранов монитора.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Bilešu serviss.

Илья Овечкин и Ариана Лолаева
Илья Овечкин и Ариана Лолаева Фото: Пресс-фото

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх