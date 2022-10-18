28 октября, в рамках своего тура по странам Балтии, Ариана и Илья выступят в киногалерее Ksuns, по адресу Elizabetes 83/85, со своим самым свежим и актуальным материалом.
Стендап в Риге: концерт комиков Арианы Лолаевой и Ильи Овечкина
Илья Овечкин и Ариана Лолаева знакомы зрителю как участники таких популярных шоу как "Разгоны" - шоу, где комики придумывают шутки прямо на сцене, "Шоу Историй" - первого шоу в формате сторител и квиза "Самый Умный Комик".
Всё это - проекты объединения комиков Stand Up Club #1, которое собирает у себя самых интересных и необычных комиков со всех бывших стран СНГ.
На данный момент Ариана и Илья живут в Тбилиси и занимаются своим собственным шоу Comigration Podcast, которое выходит на Youtube канале - COMIGRATION.
Комики в первый раз отправились в тур по европейским городам и дали зрителям шанс увидеть в живую то, что они так давно наблюдали с экранов монитора.
Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Bilešu serviss.
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