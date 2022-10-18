Стендап в Риге: концерт комиков Арианы Лолаевой и Ильи Овечкина

Илья Овечкин и Ариана Лолаева знакомы зрителю как участники таких популярных шоу как "Разгоны" - шоу, где комики придумывают шутки прямо на сцене, "Шоу Историй" - первого шоу в формате сторител и квиза "Самый Умный Комик".

Илья Овечкин Фото: Пресс-фото

Всё это - проекты объединения комиков Stand Up Club #1, которое собирает у себя самых интересных и необычных комиков со всех бывших стран СНГ.

На данный момент Ариана и Илья живут в Тбилиси и занимаются своим собственным шоу Comigration Podcast, которое выходит на Youtube канале - COMIGRATION.

Комики в первый раз отправились в тур по европейским городам и дали зрителям шанс увидеть в живую то, что они так давно наблюдали с экранов монитора.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Bilešu serviss.

Илья Овечкин и Ариана Лолаева Фото: Пресс-фото