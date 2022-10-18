Кто слева, а кто справа: "Прогрессивные" против рассадки депутатов в новом Сейме

Место с правой стороны зала заседаний отведено депутатам Национального объединения (НО), далее следует "Объединенный список" (ОС), "Новое Единство" (НЕ), Союз зеленых и крестьян (СЗК), "Латвия на первом месте" (ЛПВ), "Прогрессивные", а ближе всего к левому краю - "За стабильность!".

"Прогрессивные" возражают против такого расположения партий. Как обосновала свою позицию представитель партии Антонина Ненашева, политики других партий не смогли указать критерии, по которым каждой партии отводились конкретные места. "Все было основано на традициях, но не на критериях", - сказала будущая депутат от "Прогрессивных".

Ненашева заявила, что осознает, что социал-демократическая и "зеленая" идеология партии принадлежит левому политическому спектру, однако возникли вопросы по поводу позиции других партий. Например, представитель "Прогрессивных" не поняла, почему СЗК или ЛПВ "левее", чем НЕ. "Прогрессивные" настояли на месте рядом с НЕ, слева от него.

Не сумев прийти к единому мнению о расположении мест, представители партий проголосовали за существующее расположение мест. Представители партий разошлись в том, сколько партий - пять или шесть - проголосовало за это. "Прогрессивные" заявили, что новую договоренность поддержали пять из семи партий.

Ненашева указала, что "Прогрессивные" хотят сесть рядом с НЕ также в соответствии с классификацией государственнических сил президента Эгила Левитса.

Мурниеце, в свою очередь, пояснила, что решение о распределении мест было принято демократическим голосованием.

Наилучших результатов на выборах в 14-й Сейм добилась партия "Новое единство", получившая 26 мандатов в 14-м Сейме, за ним следуют Союз зеленых и крестьян с 16, "Объединенный список" с 15, Национальное объединение с 13, "За стабильность!" с 11, "Прогрессивные" с 10 и "Латвия на первом месте" с девятью мандатами.