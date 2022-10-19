Истребители США перехватили два бомбардировщика России возле Аляски

Бомбардировщики Ту-95 были перехвачены, когда они "прилетели в опознавательную зону противовоздушной обороны над штатом Аляска", сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Эта зона является периметром, в котором наблюдается воздушное сообщение за границей воздушного пространства государства, чтобы обеспечить дополнительное время реакции в случае нападения.

"NORAD отслеживает и идентифицирует военные самолеты иностранных государств, которые влетают в идентификационную зону противовоздушной защиты, и регулярно осуществляет надзор за их движением. Если необходимо, они выводятся из зоны", - сказано в сообщении.

NORAD указывает, что эти бомбардировщики не считаются угрозой.

В это время Россия обычно устраивает ядерные учения, хотя непонятно, связано ли пребывание бомбардировщиков на Аляске с ними.

Сообщается, что перехваты российских самолетов в этом районе происходят довольно регулярно.