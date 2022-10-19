Видео ⟩ Первоклассник выпрыгнул из окна третьего этажа школы - застряла дверь в туалете

У родителей ученика много вопросов.

Информация, полученная в E-klase, свидетельствует о том, что в туалетном помещении находились двое детей. Первый ученик, после того, как не смог открыть двери, решил выпрыгнуть из окна; а другой подождал, пока не удалось привлечь внимание людей в коридоре.

На данный момент в туалетном помещении у окон были сняты ручки, рассказывают родители. Они возмущены и ждут дальнейших действий школы.

Мать пострадавшего ребенка не может понять, как эта ситуация могла возникнуть во время уроков. Также она считает, что родители заслуживают больше внимания и объяснений от руководства школы, чем формальное сообщение в E-klase.

Сыну надо будет провести в больнице несколько месяцев, рассказала мать ребенка.

Заместитель директора отказался программе комментировать ситуацию, отметив, что сейчас дает ответы на вопросы вовлеченных служб.

Защитники прав детей удивлены, говоря, что снятие ручек в окнах не является идеальным вариантом, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.

Инспекция по защите прав детей затребовала у школы более детальное объяснение. Также в Службе качества образования подтверждают, что происходит разъяснение дела.

Представитель Государственной службы качества образования Юрис Зивартс отметил, что после несчастного случая в школе произошел повторный инструктаж по безопасности для учеников начальной школы.

В настоящее время дело расследуется Государственной пожарно-спасательной службой, Инспекцией здоровья, Службой качества государственного образования и Инспекцией по защите прав детей. Тогда и школа будет готова дать свой комментарий.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)