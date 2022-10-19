Министр обороны Израиля: мы не будем поставлять оружие Украине

"Я хочу ясно сказать, что мы не продаем Украине оружие", - сказал в интервью министр обороны Израиля Бени Ганц.

Он заявил, что Украине направляется только медицинская и гуманитарная помощь, и так это и останется.

"Я министр обороны, и я отвечаю за экспорт израильского оружия", - добавил он.

Во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина просила у Израиля системы ПВО.

"Вы знаете, что Иран - это красная линия для Израиля. И после того, как Иран, по сути, напрямую стал соучастником преступления агрессии против Украины, я думаю, любой, кто в Израиле, кто еще имеет какие-то сомнения насчет того, помогать Украине или не помогать, - эти колебания, по идее, должны развеяться. И мы будем работать над этим с нашими израильскими партнерами", - сказал он.

В свою очередь экс-президент России Дмитрий Медведев в своем Telegram пригрозил Израилю, что поставка оружия Украине полностью разрушит отношения между их странами.

Медведев, который в настоящее время является заместителем председателя Совета безопасности России, опубликовал в понедельник гневное сообщение: "Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами".