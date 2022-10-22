"Солнышко, взойди" и "Взрослые в детском саду": о политиках и законе об обязательной службе

О будущем законопроекта

Концептуальная поддержка законопроекту, полученная ранее, ровно как и слова Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") о том, что на оборонный бюджет Латвии необходимо выделять до 3% от ВВП, говорят о том, что сама по себе тема никуда из повестки не исчезнет. Вопрос только в качестве законопроекта и в какой окончательной форме он будет принят.

Вполне возможно, что скорость подготовки законопроекта была обусловлена эмоциональной волной и приближающимися выборами. На что и отреагировало юридическое бюро Сейма, которое нашло в законопроекте противоречия.

"Вообще, юридическое бюро Сейма - это достаточно интересная структура. Это некие взрослые в детском саду.

Иногда бывает, когда политики бьются в истерике, прыгают, ногами топчут, кричат "Хочу, хочу", в мое время во всяком случае, со вздохом спускался председатель юридического бюро в эту комиссию и начинал каким-то образом успокаивать. То есть это была единственная инстанция, которая могла бы остановить депутатов в случае, если они уж совсем хотели принять ну, скажем так, нарушающий международное право, Конституцию или противоречащий другим законам законопроект или поправку".

Соколовский прогнозирует, что проблем с этим законом будет достаточно - одно дело, что есть политическое решение ввести эту службу, другое дело, что тогда накладывается другая рамка - рамка прав человека, которой, собственно, эти законопроекты, должны соответствовать.

"Я думаю, что там проблем очень будет много. Поэтому если это будет продвигаться, то это будет продолжаться очень долго и мучительно", - заключил эксперт.

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