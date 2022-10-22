Лицом продвигаемого законопроекта о введении службы государственной обороны (СГО) в Латвии стал министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития/За!"). На недавних выборах в Сейм его партия потерпела неудачу, политик заявил, что на этом активную политическую карьеру заканчивает. Значит ли это, что у законопроекта нет будущего? Разбирались в эфире "Кто вам платит?" вместе с юристом, экс-депутатом Сейма Юрием Соколовским (1998 -2010, ЗаПЧЕЛ).
"Солнышко, взойди" и "Взрослые в детском саду": о политиках и законе об обязательной службе
29 сентября Сейм концептуально поддержал законопроект о службе государственной обороны (СГО) в Латвии. 20 октября должно было состояться рассмотрение законопроекта во втором чтении. Однако, к этому моменту поступило чуть более 100 предложений по поправкам, к тому же юридическое бюро Сейма подвергло резкой критике качество подготовленного законопроекта. Принимая во внимание эти обстоятельства, было решено передать рассмотрение законопроекта новому Сейму, который вступит в свои полномочия 1 ноября.
Артис Пабрикс сдался?
Что означает передача законопроекта в наследство новому Сейму? Можно ли из этого сделать вывод, что продвижение идеи о возобновлении призыва в Латвии было лишь предвыборной рекламой Артиса Пабрикса и столь легкий отказ "дожать" принятие закона еще в этом Сейме - свидетельство равнодушия к законопроекту после выборов? Юрий Соколовский с такой трактовкой категорически не согласен. Он убежден, что это не "закон Артиса Пабрикса", он лишь воспользовался ситуацией.
"Знаете, есть в политике такая вещь, как "Солнышко, взойди", то есть, если все знают, что солнышко и так взойдет, вот выходит политик на пляж и говорит: "Вот сейчас взойдет солнышко", и оно действительно всходит. И говорит: "Это благодаря мне". Я осмелюсь сказать, что этот законопроект вовсе даже не то, что там инициатива господина Пабрикса или его партии.
Скорее всего, такие серьезные вещи согласуются даже не только с другими партиями правящей коалиции, но, скорее всего, с партнерами по НАТО. Я думаю, что такого рода сложные законопроекты были согласованы. Если они двинуты, то, собственно, необходимо как согласие партнеров по НАТО, так и согласие всех остальных коалиционных партнеров.
Поэтому какая-то партия, если она приписывает себе, что солнышко всходит благодаря им, ну, это не совсем так.
Скорее всего, это уже было принято достаточно давно, эта идея обдумывалась, и она начала реализовываться. А возглавляет ее формально, конечно, министр обороны как главная движущая сила. Но вот министр обороны был от одной партии, сейчас будет от другой партии. Он, скорее всего, продолжит то, что было начато в предыдущем созыве при предыдущем министре".
Передачу законопроекта Сейму нового созыва Соколовский объясняет чисто техническими моментами. По его словам, нет смысла подавать законопроект "хромой утке", то есть уходящему Сейму, потому что качественно разобрать все предложения он уже не успеет, это достаточно долгая процедура.
"Кроме того, уходящий Сейм - это достаточно опасная вещь, потому что месяц после выборов называется месяцем чудес. Когда, собственно, выборы закончились, и некоторые депутаты уже не очень заинтересованы, как они выглядят в глазах избирателей, они могут принимать достаточно странные решения. Поэтому никто не связывается, не подает серьезных законопроектов", - пояснил юрист.
О будущем законопроекта
Концептуальная поддержка законопроекту, полученная ранее, ровно как и слова Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") о том, что на оборонный бюджет Латвии необходимо выделять до 3% от ВВП, говорят о том, что сама по себе тема никуда из повестки не исчезнет. Вопрос только в качестве законопроекта и в какой окончательной форме он будет принят.
Вполне возможно, что скорость подготовки законопроекта была обусловлена эмоциональной волной и приближающимися выборами. На что и отреагировало юридическое бюро Сейма, которое нашло в законопроекте противоречия.
"Вообще, юридическое бюро Сейма - это достаточно интересная структура. Это некие взрослые в детском саду.
Иногда бывает, когда политики бьются в истерике, прыгают, ногами топчут, кричат "Хочу, хочу", в мое время во всяком случае, со вздохом спускался председатель юридического бюро в эту комиссию и начинал каким-то образом успокаивать. То есть это была единственная инстанция, которая могла бы остановить депутатов в случае, если они уж совсем хотели принять ну, скажем так, нарушающий международное право, Конституцию или противоречащий другим законам законопроект или поправку".
Соколовский прогнозирует, что проблем с этим законом будет достаточно - одно дело, что есть политическое решение ввести эту службу, другое дело, что тогда накладывается другая рамка - рамка прав человека, которой, собственно, эти законопроекты, должны соответствовать.
"Я думаю, что там проблем очень будет много. Поэтому если это будет продвигаться, то это будет продолжаться очень долго и мучительно", - заключил эксперт.
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