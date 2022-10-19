"За стабильность!" просит у СГБ расследовать утечку классифицированной информации

"В данный момент мы очень ясно видим, что одна правящая партия, а может быть, и люди стараются показать, что если у них есть свой прокурор и свой главный полицейский, то они могут заставить любого, кто законно избран в парламент, работать так, как они хотят", - указал Росликов.

Он также утверждает, что разглашение данных допустила и Центральная избирательная комиссия - из личных списков.

В заключение политик сообщил, что депутаты также смогут защитить свою честь и достоинство и пока никто из избранных в 14-й Сейм депутатов от "За стабильность!" не планирует складывать депутатский мандат.

Как сообщалось, 7 октября этого года Госполиция возбудила уголовное дело против новоизбранного депутата от партии "За стабильность!" Глории Гревцовой в связи с предполагаемым обманом ею ЦИК. Сегодня, 19 октября, дело передано для уголовного преследования.

Гревцова подала в ЦИК информацию, что в 2013 году получила высшее образование в Латвийской спортивной педагогической академии (LSPA) по специальности "педагог". Однако представитель академии Илзе Аке-Виксне, отвечая на вопрос о правдивости этой информации, указала, что в архиве LSPA такая информация недоступна.

Человека с таким именем и фамилией невозможно найти в студенческой информационной системе LSPA, которая работает с 2004 года. Кроме того, Гревцова не зафиксирована ни в списке окончивших учебное заведение, ни в списке учащихся, отметила представитель академии.