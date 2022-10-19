Партия "За стабильность!" попросила Службу госбезопасности (СГБ) расследовать, каким образом в СМИ попала классифицированная информация об избранных в 14-й Сейм депутатах партии, в среду возле главного здания Госполиции в Чиекуркалнсе заявил лидер партии Алексей Росликов.
"За стабильность!" просит у СГБ расследовать утечку классифицированной информации
Он отметил, что процесс формирования государства застрял и партия имеет основание считать, что образующие коалицию партии стараются внедрить старый порядок. "За стабильность!" считает, что эти партии пытаются заставить так называемую оппозицию голосовать в свою пользу.
"За стабильность!" в заявлении СГБ просит проверить то, что с партией произошло в течение последних двух недель. Партия считает, что высшие должностные лица Госполиции задействованы в глубоких политических процессах и своей деятельностью стараются повлиять на партию.
"На данный момент можно ясно видеть, что, например, в средствах массовой информации появляется классифицированная информация - информация из баз данных о конкретных лицах - и руководство Госполиции это не интересует. Каким образом эта информация попала и почему Госполиция не начала проверку?" - задается вопросом политик.
Росликов утверждает, что Госполиция пытается перенять власть в правоохранительных учреждениях над законодателем и угрожает безопасности государства.
Поэтому партия надеется, что СГБ развеет опасения и всеми возможными инструментами расследует - как классифицированная информация о конкретных избранных депутатах попала в СМИ, потому что это уголовно наказуемое преступление. Это классифицированная информация о Глории Гревцовой и еще одном депутате, имя которого Росликов не упомянул, но, скорее всего, речь шла о Дмитрии Коваленко.
"В данный момент мы очень ясно видим, что одна правящая партия, а может быть, и люди стараются показать, что если у них есть свой прокурор и свой главный полицейский, то они могут заставить любого, кто законно избран в парламент, работать так, как они хотят", - указал Росликов.
Он также утверждает, что разглашение данных допустила и Центральная избирательная комиссия - из личных списков.
В заключение политик сообщил, что депутаты также смогут защитить свою честь и достоинство и пока никто из избранных в 14-й Сейм депутатов от "За стабильность!" не планирует складывать депутатский мандат.
Как сообщалось, 7 октября этого года Госполиция возбудила уголовное дело против новоизбранного депутата от партии "За стабильность!" Глории Гревцовой в связи с предполагаемым обманом ею ЦИК. Сегодня, 19 октября, дело передано для уголовного преследования.
Гревцова подала в ЦИК информацию, что в 2013 году получила высшее образование в Латвийской спортивной педагогической академии (LSPA) по специальности "педагог". Однако представитель академии Илзе Аке-Виксне, отвечая на вопрос о правдивости этой информации, указала, что в архиве LSPA такая информация недоступна.
Человека с таким именем и фамилией невозможно найти в студенческой информационной системе LSPA, которая работает с 2004 года. Кроме того, Гревцова не зафиксирована ни в списке окончивших учебное заведение, ни в списке учащихся, отметила представитель академии.
Представитель Государственной полиции Симона Гравите подтвердила, что полиция начала оценку информации, как только стало известно о возможном обмане со стороны кандидата в депутаты.
У полиции есть основания полагать, что могло иметь место преступное деяние, поэтому полиция уже возбудила уголовное дело по статье Уголовного закона за предоставление заведомо ложных сведений государственному учреждению. Теперь прозвучавшую информацию можно будет проверить с помощью средств и методов, предусмотренных в рамках уголовного процесса.
Партия "За стабильность!" заявляет, что при предоставлении в ЦИК информации о кандидате в 14-й Сейм при заполнении раздела "Образование" была допущена "канцелярская ошибка".
Представители партии планировали связаться с ЦИК 10 октября, чтобы внести необходимые исправления.
Партия заявляет, что такое уточнение возможно и что оно не является препятствием для права лица баллотироваться на выборах в Сейм и занимать должность в будущем.
В партии также заявили, что обратились в полицию с заявлением о "распространении ложной клеветнической информации в средствах массовой информации".
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