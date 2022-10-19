Ср, 19.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео ⟩ В Таллиннскую телебашню ударила молния

rus.tvnet.lv
В Таллиннскую телебашню ударила молния
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Ekrānuzņēmums no video

Таллиннская телебашня в Facebook опубликовала видео удара молнии в башню.

"Ни буря, ни ветер, ни гроза не отпугнут нас", - прокомментировали видео представители телебашни.

Вечером в воскресенье, 16 октября, на севере Эстонии дул сильный ветер, который валил деревья, срывал крыши и оставил без электричества тысячи людей.

С такими ударами молнии башня сталкивается один или два раза в год, сообщил порталу Elu24 представитель телебашни, указав, что у башни хороший молниеотвод.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх