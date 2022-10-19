Таллиннская телебашня в Facebook опубликовала видео удара молнии в башню.
Видео ⟩ В Таллиннскую телебашню ударила молния
В Таллиннскую телебашню ударила молния
"Ни буря, ни ветер, ни гроза не отпугнут нас", - прокомментировали видео представители телебашни.
Вечером в воскресенье, 16 октября, на севере Эстонии дул сильный ветер, который валил деревья, срывал крыши и оставил без электричества тысячи людей.
С такими ударами молнии башня сталкивается один или два раза в год, сообщил порталу Elu24 представитель телебашни, указав, что у башни хороший молниеотвод.
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