Видео ⟩ В Таллиннскую телебашню ударила молния

"Ни буря, ни ветер, ни гроза не отпугнут нас", - прокомментировали видео представители телебашни.

Вечером в воскресенье, 16 октября, на севере Эстонии дул сильный ветер, который валил деревья, срывал крыши и оставил без электричества тысячи людей.

С такими ударами молнии башня сталкивается один или два раза в год, сообщил порталу Elu24 представитель телебашни, указав, что у башни хороший молниеотвод.