Европарламент присудил премию Сахарова украинскому народу

В Европарламенте отметили "невероятные потери украинского народа в виде человеческих жертв и разрушенных городов и деревень" и его борьбу за защиту родины, суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также за свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности. Евродепутаты также отметили мужество, стойкость и преданность своему народу президента Украины Владимира Зеленского и роль отдельных лиц, представителей гражданского общества, государственных и общественных институтов.

"Эта награда - для тех украинцев, которые сражаются. Для тех, кто был вынужден бежать. Для тех, кто потерял родных и близких. Для всех, кто поднимается и борется за то, во что верит. Я знаю, что отважный народ Украины не сдастся и мы - тоже", - заявила Роберта Метсола. "Ничем не спровоцированная агрессивная война России против Украины наносит огромные издержки украинскому народу. Они (украинцы. - Ред.) не только борются за защиту своих домов, суверенитета, независимости и территориальной целостности, но и защищают свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности на полях сражений против жестокого режима, который стремится подорвать нашу демократию, ослабить и разделить наш Союз", - добавила глава Европейского парламента.

Награждение состоится в декабре

Церемония награждения состоится 14 декабря в Страсбурге. В тройку финалистов, объявленную 13 октября, вошли народ Украины, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж и Комиссия по установлению истины в Колумбии.