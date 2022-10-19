Смертность вдвое выше рождаемости: за год население Латвии сократилось на 17 200 человек

Естественный прирост населения в Латвии с 1991 года все время был отрицательным.

Данные ЦСУ показывают, что число постоянных жителей Латвии сокращается с 1990 года и к началу этого года уменьшилось на 792 тысячи человек, или на 30%, в том числе в результате миграции - на 469 тысяч.

Самое большое уменьшение количества жителей было с 1992 по 1994 год, когда оно уменьшилось на 142 000 жителей из-за того, что из Латвии ушли советские войска, а вместе с ними и гражданские жители. Следующее большое сокращение численности населения произошло во время финансово-экономического кризиса, с 2008 по 2010 год - на 117 000 жителей.

В последние годы численность населения сокращается в основном за счет отрицательного естественного прироста, т. е. превышения смертности над рождаемостью.

Всего на начало этого года в Латвии проживало 1 875 757 жителей. Темп убыли населения в 2021 году составил 0,92%, что медленнее по сравнению с предыдущими годами. Например, в 2010 году он составлял 2,16% - тогда численность населения значительно сократилась в результате миграции.