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Видео ⟩ ДТП с грузовиком и тремя легковушками: на улице Краста затруднено движение

rus.tvnet.lv LETA
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ДТП с грузовиком и тремя легковушками: на улице Краста затруднено движение
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ДТП на улице Краста, 20.10.2022
ДТП на улице Краста, 20.10.2022 Фото: Фото очевидца

На улице Краста произошло ДТП с участием грузового автомобиля и трех легковых авто, сообщил RUS TVNET очевидец.

На видео очевидца видно, что в ряд столкнулись легковое авто, грузовой автомобиль, после чего - еще две легковых машины.

Видео: Место ДТП

Представитель полиции Элина Приедите рассказала RUS TVNET, что в 7:21 утра в Госполицию поступила информация о том, что на улице Краста, 76, столкнулись четыре автомобиля - легковые Toyota, Opel, Audi и грузовик Mercedes Benz. По имеющейся у полиции информации, пострадавших в аварии нет. На данный момент на месте работает полиция, движение транспорта затруднено.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 154 дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали 17 человек, сообщили RUS TVNET в Госполиции. ​104 ДТП произошли в Рижском регионе, 15 - в Латгале. При этом пострадали 3 водителя электросамокатов. Всего в сфере дорожного движения вынесено 402 постановления об административных правонарушениях, в том числе 163 за превышение скорости, шесть - за вождение в нетрезвом виде, два - за вождение в состоянии наркотического опьянения и одно - за агрессивное вождение.

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