Видео ⟩ "В меня врезались, но виноват - я!" Участник ДТП удивлен решением полиции

Водитель Зигурд Эйценс рассказывает, что ехал по набережной 11 Ноября от Островного моста в сторону Каменного и остановился на красный свет в третьей полосе за Железнодорожным мостом. При начале движения дорога впереди была свободна, водитель посмотрел в зеркало, включил сигнал поворота и перестроился. Зигурд начал движение, как вдруг в автомобиль, которым он управлял, врезался мотоциклист.

Момент ДТП попал на видео. Полиция, рассматривая дело, решила, что виноват водитель автомобиля, но Зигурд с этим решением не согласен.

Шофера признали виновным в несоблюдении дистанции. "В связи с этим у меня вопрос - какую дистанцию ​​я должен был держать? Я не столкнулся ни с одним транспортным средством, которое было впереди или сбоку, когда начал движение. Этот моцик начал движение с предыдущего перекрестка, и, как видно на видеозаписи, понесся с ненормальной скоростью".

В полиции 4. studija ответили, что в конкретном случае лицо обжаловало решение, но оно осталось без изменений.