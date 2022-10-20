В программу Латвийского телевидения 4. studija обратился водитель, которого удивило решение полиции, что виновником аварии признан именно он.
Видео ⟩ "В меня врезались, но виноват - я!" Участник ДТП удивлен решением полиции
Водитель Зигурд Эйценс рассказывает, что ехал по набережной 11 Ноября от Островного моста в сторону Каменного и остановился на красный свет в третьей полосе за Железнодорожным мостом. При начале движения дорога впереди была свободна, водитель посмотрел в зеркало, включил сигнал поворота и перестроился. Зигурд начал движение, как вдруг в автомобиль, которым он управлял, врезался мотоциклист.
Момент ДТП попал на видео. Полиция, рассматривая дело, решила, что виноват водитель автомобиля, но Зигурд с этим решением не согласен.
Шофера признали виновным в несоблюдении дистанции. "В связи с этим у меня вопрос - какую дистанцию я должен был держать? Я не столкнулся ни с одним транспортным средством, которое было впереди или сбоку, когда начал движение. Этот моцик начал движение с предыдущего перекрестка, и, как видно на видеозаписи, понесся с ненормальной скоростью".
В полиции 4. studija ответили, что в конкретном случае лицо обжаловало решение, но оно осталось без изменений.
Также Зигурду объяснили, почему решение полиции не изменили. Если лицо по-прежнему не согласно с решением учреждения об отклоненной жалобе, оно вправе обратиться в суд.
В постановлении отмечается, что водитель автомобиля при смене направления движения не соблюдал безопасный боковой интервал.
В свою очередь, действия водителя мотоцикла оцениваются следующим образом - водитель мотоцикла вряд ли изменил направление движения при движении между транспортными средствами, поскольку даже после столкновения с автомобилем мотоцикл проехал мимо стоявшего спереди микроавтобуса. Однако в заключении экспертов говорится, что причиной ДТП являются действия водителей обоих транспортных средств.
Руководитель "Школы безопасного вождения" Янис Ванкс пояснил, что не должен комментировать решение полиции, которое было принято правильно "согласно букве закона". Однако он добавил, что "с бытовой точки зрения" оба участника столкновения в чем-то виноваты, потому что оба поторопились.
Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)
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