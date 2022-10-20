Третьего вице-мэра больше не будет? Стакис рассказал, когда это возможно

Фракция партии "Согласие" в столичной думе выступила за упразднение должности третьего вице-мэра.

Как заявила фракция, один из вице-мэров Риги Эдвард Смилтенс (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов) избран в Сейм, и с его уходом можно ликвидировать один пост вице-мэра.

В интервью программе 900 sekundes на телеканале TV3 в этой связи Стакис сказал, что очень надеется дождаться времен, когда Рижская дума сможет работать в штатном, не кризисном режиме.

Он пояснил, что сейчас с учетом объема работы вице-мэры ему очень помогают. "Возможно, после предстоящей трудной зимы мы сможем поговорить об этом", - добавил он.

Сообщалось, что за счет сокращения числа заместителей председателя Рижской думы можно достичь экономии 200 тысяч евро бюджетных средств в год.

После выборов в Рижскую думу председателем Рижской думы был избран Мартиньш Стакис, а его заместителями - Вилнис Кирсис, Линда Озола и Смилтенс.